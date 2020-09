Voici ce que sont devenus les comédiens de Radio Enfer 25 ans après le début de l'émission

Si une série jeunesse a marqué l’imaginaire des enfants et adolescents du Québec, c’est bien Radio Enfer, diffusée initialement à Canal-Famille puis brièvement à Vrak.tv.

Et imaginez-vous donc que le premier épisode a été diffusé en septembre 1995... il y a donc 25 ans aujourd'hui!

En effet, Carl «Le Cat» Charest, Jean-Lou «Le Hot-Dog» Duval, Maria Lopez, Camille Bergeron, Germain St-Germain, Jocelyne Letendre: tous ces personnages (et encore plus!) sont venus ponctuer notre quotidien entre 1995 et 2001.

Mais que sont devenus les comédiens et comédiennes qui sont apparus dans l’un ou plusieurs des 143 épisodes de 28 minutes de l’émission?

Les voici 25 ans plus tard:

Alexis Martin - Firmin Laplante

Alexis Martin a remporté cette année le prix Iris du meilleur scénario en compagnie de Louis Bélanger pour le film Les mauvaises herbes.

Rachel Fontaine - Maria Lopez

Rachel Fontaine est apparue dans quelques séries et films depuis Radio Enfer, mais mène une vie généralement rangée avec son conjoint de longue date Daniel Roby et leur fils Elliott.

Serge Thériault - André Dufresne (Enseignant d'Histoire)

Serge Theriault se fait discret depuis les 8 dernières années. Des ennuis de santé et une dépression auraient poussé l’acteur de La petite vie à se retirer des feux de la rampe.

Vincent Magnat - Germain St-Germain

Vincent Magnat est un habitué de la scène théâtrale montréalaise.

Isabelle Drainville - Dominique Vachon

Isabelle Drainville est toujours membre de l’UDA et on a pu la voir durant les dernières années dans plusieurs pièces de théâtre et séries télévisées.

Patrick Groulx - Julien Picard (Surveillant du P4)

Celui qui a fait une apparition éclair lors de la première saison de l’émission est animateur de Job de bras à Z depuis 2008.

Michelle Charette - Jean Lou Duval

Michel Charette est toujours très actif dans le milieu de la télé et du cinéma québécois. Il a été aperçu dans la deuxième mouture de Nitro, Nitro Rush et dans District 31 bien sûr.

Robin Aubert - Léo Rivard directeur technique

Portant les chapeaux de réalisateur, acteur et écrivain, Robin Aubert n’a pas chômé depuis ses débuts à Radio Enfer. Il est aussi connu pour avoir montré ses fesses à Tout le monde en parle en 2005.

Jean-François Baril - Carol Giroux

Jean-François Baril était jusqu’à tout récemment l’animateur du populaire jeu télévisé La guerre des clans à V.

Louis-George Girard - M. Charest du bowling Charest

Destinées, Annie et ses hommes et Lance et compte ne sont que quelques-unes des séries où l'on a pu apercevoir l’acteur.

Sophie Faucher - Lucienne Pitzikini (Patronne de la boutique Chic Madame)

L’actrice que l’on a aussi adorée dans Le coeur a ses raisons est toujours active dans le milieu.

Joel Martin - Vincent Gélinas

Joel Martin se fait plus discret et ne semble pas avoir poursuivi de carrière officielle dans le domaine de la télé ou du cinéma.

Jean-Nicolas Verreault - Fred

Jean-Nicolas Verreault a eu une carrière prolifique au cinéma. Il s’est récemment marié à sa conjointe de longue date, Janie-Karina Gagnée.

Pierre Claveau - Rodolphe Giroux (Le gros Dix-Roues)

Pierre Claveau est malheureusement décédé d’un cancer généralisé en 2003.

Anne-Claude Chénier - Camille Bergeron

Anne-Claude Chénier n’a pas poursuivi sa carrière dans le domaine de la comédie, mais s’est plutôt tournée vers la création publicitaire.

François Chénier - Cart le cat Charest

On a pu voir François Chénier dans plusieurs séries telles que L’imposteur, La Galère, Subito texto, District 31, entre autres.

Sylvie Potvin - Madame Champoux

En plus d’être toujours actrice, Sylvie Potvin a aussi été agente immobilière pendant un moment.

Guillaume Lemay-Thivierge - Jean-David «JD» Vézina

Guillaume Lemay-Thivierge est omniprésent dans la communauté showbizz. Le nouveau papa du petit Théodore a été vu dans Nitro Rush, 30 vies, Ruptures et bien plus.

Chantal Francke - Carole Péloquin (Inspectrice du ministère de l'éducation)

Chantal Francke s’est retirée du milieu artistique et se concentre maintenant sur sa carrière d’adjointe administrative de l’Association québécoise des centres de la petite enfance.

Christian Bégin - Jean-Jacques Dion

Ben oui, Chritstian Bégin a déjà été dans un épisode de Radio Enfer! Une participation éclair, mais on s'en souvient. A-t-on besoin de vous dire où est Christian Bégin aujourd'hui? Ouvrez Télé-Québec!

Bruno Blanchet - Gontrand Galgouri

Bruno Blanchet est à la semi-retraite en plus d'être un fervent amateur de course à pied. Il sera d’ailleurs le porte-parole officiel du volet amateur du Triathlon de Montréal.

Et la dernière mais non la moindre...

Micheline Bernard - Jocelyne Letendre

Micheline Bernard a tenu récemment un rôle dans le film King Dave de Podz.

Merci pour tout Radio enfer!

