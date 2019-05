Festival Elektra 2017: On s'est fait robotiser pour vous!

Admettons que RoboCop décidait d’organiser un party techno rave, ceci donnerait à coup sûr l’expérience INFERNO-We are the robots qui était présenté durant deux jours seulement à l’Usine C dans le cadre du Festival d’art numérique Elektra 2017.

C’est 49 personnes du public qui ont été pigées pour enfiler le squelette robotisé, une création montréalaise, qui les transformera durant une heure en véritable robot du futur télécommandé !

Jordan Dupuis a vécu l’expérience INFERNO pour vous... voici le résultat!

R2D2... c’est de la petite bière !