PlayerUnknown’s Battlegrounds: bientôt la fin de l'accès anticipé

C’est peut-être le jeu de l’heure, mais PlayerUnknown’s Battlegrounds est en fait toujours en accès anticipé!

Le site RPS s’est entretenu avec Brendan Greene, le fameux «PlayerUnknown», qui a annoncé que PUBG ne serait pas en accès anticipé pour encore longtemps.

Greene explique que PUBG a un énorme avantage: celui d’utiliser Unreal au lieu de son propre moteur, ce qui prendrait énormément de temps à développer.

«Prenez par exemple [les compagnies] Daybreak et Bohemia qui construisent leurs propres moteurs; c’est infiniment plus difficile», a-t-il expliqué.

Bien qu’il sait que plusieurs joueurs sont sceptiques et croient qu’il y a encore trop de boulot à faire sur PlayerUnknown’s Battlegrounds, Greene promet quand même une sortie rapide.

«Des gens nous disent que nous n’allons pas sortir de l’accès anticipé en six mois. J’accepte le défi!» a-t-il déclaré. «Je peux vous garantir que dans six ou sept mois, on va sortir de l’accès anticipé. Nous allons terminer ce jeu en six mois.»

En tout cas, Greene peut déjà célébrer: en trois mois, le jeu a été acheté plus de 4 millions de fois.