27 choses que j’ai vues à Comic Con

Avez-vous remarqué qu’il y avait de drôles de gens qui étaient déguisés dans le métro de Montréal ce weekend? C’est à cause du Comiccon, un événement regroupant les plus grands fanatiques de culture pop de la province.

L’année dernière, on comptait plus de 60 000 personnes au festival geek. Il est normal de se demander ce qui peut bien avoir de si intéressant pour attirer tant de gens au palais des congrès durant trois jours, alors l’équipe Pèse sur Start vous donne quelques pistes!

Peut-être que ça va vous donner le goût de visiter demain, car c’est la dernière journée.

Voici 27 choses que j’ai vues à Comiccon!

1. Des petites copines Jawas

Elles étaient adorables et fières de leurs costumes.

2. Beaucoup de spinners

Oui, les maudits spinners étaient visiblement très populaires ce weekend. Vous cherchez un spinner un peu différent? Vous risquez de le trouver là-bas.

3. Ariel manger une pizza

Une jolie cosplayeuse a pris une petite pause le temps d’une pointe de pizza. C’était drôle à voir, quand même.

4. Des enfants émerveillés

Je n’ai jamais entendu autant de petits humains dire «Wow, regarde, maman!». C’est franchement beau.

5. Un gars costumé qui fait une sieste sur un banc de parc

Le vendredi est peut-être la journée la plus courte, mais elle n’est pas moins épuisante.

6. Hulk et son ami

Je ne crois pas qu’ils se connaissent, mais les muscles sont plutôt similaires. Non?

7. Une femme déguisée en «log lady» de Twin Peaks

10/10 pour l’idée de costume.

8. Tintin et le capitaine Haddock

Ils ne se connaissaient même pas; ils se sont croisés dans le hall d’entrée! Citation intéressante du capitaine: «L’année passée, j’étais déguisée en la reine des neiges.» Wow!

9. Beaucoup de diversité

Toutes les formes, ethnies et orientations sont ici. On a des petits, des grands et leurs grand-parents, aussi. C’est magnifique.

10. Un oiseau

PHOTO: KAZZIE CHARBONNEAU

Pour compléter son costume, un pirate se promenait avec un vrai oiseau.

11. Un clown terrifiant

Est-ce une adaptation de Pennywise? En tout cas, il fait peur en maudit.

12. Beaucoup de faux sang

J’ai, pour la première fois, tenté de me déguiser. J’avais du sang collé un peu partout sur les bras et le visage; c’est désagréable. Chapeau aux «vrais» cosplayers.

13. Un enfant qui a crié «MARIO!» en voyant André

Mon boss André était déguisé en Mario vendredi, et les enfants trouvaient ça vraiment cool!

14. Beaucoup de figurines «Pop»

Je ne savais pas que les petites figurines Pop étaient si populaires. Il y avait des murs remplis pour tous les fans de tous les genres!

15. Denis Coderre

16. Un monsieur qui demande aux gens devant moi: «Attendez-vous pour R2D2?»

17. Youppi

PHOTO: KAZZIE CHARBONNEAU

J’ai été interviewée par Youppi. Quand même!

18. Des panels vraiment intéressants

Je vous parle de mon expérience aux panels demain, mais je dois vous dire que ça vaut vraiment la peine. On apprend beaucoup de choses sur la culture geek lors de ces ateliers.

19. Beaucoup de références à Doctor Who

Doctor Who est toujours très populaire à Comiccon, mais parce que David Tenant était à l’événement cette année, il y avait beaucoup plus de fans que d’habitude. Un fandom très passionné!

20. Des hommes déguisés en personnages féminins et des femmes déguisées en personnages masculins.

Yeah!

21. Énormément de toutous.

PHOTO: KAZZIE CHARBONNEAU

J’ai craqué pour cet oeuf (je sais) Gudetama qui m’a coûté vraiment trop cher.

22. Des jeunes filles avec leurs ocarinas

Elles tentaient d’apprendre la chanson «Song of Time» de Zelda.

23. Un Mario «en chest»

Mama mia!

24. Des «onesies»

PHOTO: KAZZIE CHARBONNEAU

Les «onesies» sont plus populaires que jamais; et super confortables. J’ai toujours rêvé d’en avoir un, alors j’ai choisi Rilakkuma!

17. Un concours de «vape»

Certains geeks aiment aussi vapoter. Il y avait un genre de concours spontané de «vape» dans le parc devant le palais des congrès.

26. De la consécration

Photo: André Péloquin

Certains costumes étaient absolument époustouflants. Des centaines d’heures de boulot, beaucoup d’argent, mais surtout, beaucoup de passion.

27. Des gens très, très heureux

Photo: André Péloquin

Chaque année, il y a une chose qui ne change pas à Comiccon: le bonheur des fans. Oui, ça coûte cher. Mais les gens qui participent à l’événement sont très heureux de le faire, et portent tous un grand sourire. Juste ça, ça vaut le détour.