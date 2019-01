5 endroits «wow» où observer l’éclipse lunaire totale qui aura lieu ce week-end

Dans la nuit du 20 au 21 janvier, les chasseurs d’éclipse seront nombreux à prendre un moment pour observer l'un des phénomènes astrologiques les plus impressionnants qui soient; une éclipse lunaire totale.

À LIRE AUSSI: Une éclipse totale aura lieu lundi

Selon les tableaux horaires de la NASA, l'éclipse sera visible de l'Amérique à partir de 3h34 dans la nuit de dimanche à lundi et devrait être totale pendant une heure complète. Une bonne raison d'organiser un rendez-vous doux à l'improviste, dans le milieu de la nuit!

Voici donc 5 endroits où observer l’éclipse lunaire

1. Au sommet du mont Royal

Pour observer le ciel, il n’y a pas de meilleur endroit extérieur que de se rendre au sommet du mont Royal. À cet endroit, vous aurez une vue imprenable de la ville, mais aussi de l’éclipse. Apportez-vous un petit snack et profitez du spectacle!

1196 voie Camilien-Houde, Montréal

2. Sur le bord du canal de Lachine

Enfilez votre manteau le plus chaud et rendez-vous vous sur le bord du canal de Lachine pour observer l'éclipse en bonne compagnie !

Montréal

3. Au Casino de Montréal

La Casino de Montréal est ouvert 24/7. C'est l'endroit idéal où aller faire la fête et observer l'éclipse une fois à l'extérieur!

1 avenue du Casino

4. Près de l'Habitat 67

Les plus aventuriers voudront certainement organiser un mini «road trip» pour se rendre près de l'Habitat 67 histoire de vivre un moment doublement historique!

2600 avenue Pierre-Dupuy

5. Dans le Vieux-Port

Il n'y a pas un endroit plus romantique que le magnifique décor du Vieux-Port de Montréal. Si vous voulez observer l'éclipse avec votre tendre moitié, c'est certainement l'endroit où aller!

Montréal

*À noter qu'aucun télescope n'est nécessaire pour observer une éclipse lunaire.

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!