Le trailer DoA Xtreme Venus Vacation est cochon en maudit

Cachez votre écran d’ordinateur; la bande-annonce suivante risque de vous mettre dans le trouble au boulot ou avec vos parents.

Si vous lisez mes textes depuis un bon moment, vous savez probablement que je suis une vraie fan de Dead or Alive Xtreme 3, un jeu de «sport» de la série Dead or Alive. Je ne crois pas être une fan ironique, non plus. Je m’amuse au casino, ou à jouer au volleyball. J'aime ça!

Mais bon, on va pas le cacher: le jeu n’a pas d’allure. Vous jouez avec des jeunes femmes, en petits bikinis, sur la plage. Volleyball, escalade, jeux de piscine, etc. Elles vous parlent en Japonais et ricanent avec vous pendant que vous lui achetez de la crème solaire luisante à se mettre sur le corps. C’est cochon.

DoA Xtreme 3 est aussi extrêmement difficile à trouver. Il est vendu en Asie seulement, et il faut souvent le commander en ligne à un prix dingue ou dans les conventions gaming. Les créateurs du jeu disent ne pas vouloir gérer le backlash en Amérique du Nord concernant l’hypersexualisation des personnages, alors il n’est tout simplement pas disponible ici.

Le prochain titre de la série, prévu pour une date inconnue en 2017, ne fera pas l’exception: il sera vendu en Asie seulement, aussi.

Bande-annonce Dead or Alive Xtreme Venus Vacation

Les premières vraies images de Dead or Alive Xtreme Venus Vacation sont sorties il y a quelques jours et, bref, le jeu est encore plus ridicule qu’avant. Genre, ça n'a pas d’allure.

Évidemment, je vais y jouer!