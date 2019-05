La PSVR célèbre son anniversaire avec 100$ de rabais

La réalité virtuelle, c’est pas mal chouette. Mais on ne va pas faire semblant: les prix des casques font en sorte que cette technologie soit encore inaccessible.

Heureusement, Sony a eu l’excellente idée d’offrir des rabais de 100$ sur plusieurs de leurs «bundles» PlayStation VR jusqu’au 26 octobre pour souligner son premier anniversaire!

Au lieu d’être 399$, le casque (seul) sera vendu à 299$ et les fameuses manettes «Move» sont vendues à 99$. Mais, impossible de jouer aux jeux VR de la PlayStation sans avoir une caméra, alors on croit que le meilleur deal est pour le «bundle» PlayStation VR Worlds qui inclut les manettes, le casque, la caméra et PS VR Worlds pour 479,99$.

Capture d'écran

PlayStation VR Worlds vous propose cinq expériences totalement différentes pour vous donner une bonne idée des possibilités avec la réalité virtuelle. J’ai trouvé London Heist particulièrement excellent.

Plein de jeux!

Sony a également dressé la liste des jeux qui s’en viennent en 2017 et 2018. En voici quelques-uns!

Megaton Rainfall

Bonne nouvelle: ce jeu est sorti depuis le 26 septembre. 'a l’air fou!

Moss

Le jeu Moss a été un vrai coup de coeur à E3. Vous incarnez le rôle d’une petite souris dans un monde complètement magique. On a très hâte d’essayer Moss! Il faudra patienter à décembre 2017.

The Inpatient

Le genre de jeu «creepy» qu’on souhaite tous essayer dans un casque de réalité virtuelle! The Inpatient sortira le 21 novembre 2017.

Chernobyl

Vous l’avez deviné: vous pouvez visiter une version virtuelle de Chernobyl en VR. Je capote.

D’autres titres cool: