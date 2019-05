11 affaires très «geek» aperçues au festival MEGA ce weekend

C’est ce weekend que se tenait la première édition du MEGA, un événement qui veut faire le pont entre le public et l’industrie du jeu vidéo québécois.

Évidemment, Pèse sur start y était.

Voici ce qu’on y a vu de très, très l’fun...

Du «cosplay»

Sabotage Studio, un studio indé de Québec, était sur place pour dévoiler un jeu très addictif qui paraîtra en 2018. Visiblement inspiré de Ninja Gaiden, le jeu s'avère toutefois plus drôle (les dialogues sont succulents) et profite d'une petite «twist» fort agréable. À suivre de très près!

Voici DD_Gamingz, un «gamer» qui tente de terminer Mega Man 1 le plus rapidement possible (d'où le terme «speedrunner») ET à l'aide d'une guitare de Guitar Hero. Il participait au marathon de No Reset, une boîte qui organise des événements caritatifs. Détails ici: noresetspeed.run

Lateef Martin, de Miscellaneum Studios, incarnant un personnage de Z'isle, une BD qui deviendra bientôt un jeu de rôles où on doit se défendre des zombies - et des humains! - habitant un Montréal post-apocalyptique!

Ici, on peut voir des concepteurs du jeu - dont le DJ, bédéiste et musicien local Kid Koala - jouer à Floor Kids, un jeu de breakdancing pour la Switch qui devrait paraître d'ici la fin de l'année. Ça ressemble à un agréable mix entre Tony Hawk Pro Skater (oui, oui) et Dance Dance Revolution!

Le public pouvait également s'initier aux sports électroniques en participant à des parties de Rocket League, notamment.

Gros Joueurs, une entreprise qui organise des événements liés au gaming, était sur place avec ses manettes Nintendo géante ainsi que sa version de Punch Out! où on se déplace sur un tapis de danse!

Tout au long de l’événement, Montreal Esports tenait des tournois de jeux allant d’Overwatch à League of Legends. Les prix à gagner? Une chance d’être recruté au sein de l’organisation financée par Georges St-Pierre!

Player One Arcade, une entreprise locale qui construit des kits d’arcade à assembler comme des meubles Ikea était à MEGA. Aussi à souligner: les bornes d’arcades viennent avec un lot de jeux indépendants à découvrir.

De la musique de Super Mario Bros. en jazz!

Sans blague, l'ambiance était l'fun.