12 jeux reposants pour le gamer qui veut la paix

Les jeux vidéo ne sont pas que « bang bang » et « pow pow »; il y en a pour tous les goûts. Que vous soyez adeptes de Candy Crush ou de PlayerUnknown’s Battlegrounds, les jeux nous apportent tous quelque chose de différent. On peut décompresser, s’évader, apprendre, et créer.

On vous propose 12 jeux qui ne vont pas trop vous brasser. Au contraire, ceux-ci risquent de vous aider à décrocher!

Journey

Ah, Journey.

Si vous n’avez pas encore joué à Journey, je vous le suggère fortement. En plus d’être majestueux, le jeu est comme un spa pour le cerveau. Une expérience unique!

Animal Crossing

Animal Crossing est l’une des séries préférées des fans de Nintendo. Être entouré d’animaux et se sentir totalement libre de responsabilités? On dit «oui»!

Katamari

Même si la série est très colorée et la musique plutôt enjouée, les jeux Katamari ne sont pas du tout forçant ni trop frustrants.

Stardew Valley

Comment ne pas tomber sous le charme de Stardew Valley? C’est un simulateur agricole, mais avec une touche role-playing. Le jeu est beau, bon, plaisant et parfois touchant. Gagnant!

Cattails

Sorti il y a seulement quelques jours, le jeu Cattails est un «simulateur félin» où vous devez chasser et survivre en tant que chat. Plusieurs gamers sur Steam ont comparé le style à Stardew Valley et disent que c’est totalement reposant.

Unravel

Les jeux mettant en vedettes des personnages faits en laine sont souvent totalement adorables. Unravel n’est pas une exception!

La musique, les visuels et l’environnement de ce jeu seront parfaitement reposants pour vous.

Chariot

Le jeu québécois Chariot vous permet de jouer seul ou en coop avec un ami. Des puzzles pas trop difficiles, peu de dialogues, un environnement plaisant; tout est là.

Abzu

Pas de mots pour décrire ce bijou. Regardez les images.

Truck Simulator

J’ai de la misère à expliquer aux gens pourquoi j’aime tellement jouer à Truck Simulator (peu importe la version). Heureusement, j’ai constaté que je ne suis pas la seule: les commentaires Steam expliquent exactement le même sentiment.

C’est un bon jeu pour ne pas trop penser, écouter quelques podcasts et décrocher.

Stanley Parable

En plus d’être «ben relaxe», le jeu Stanley Parable est hilarant. Vous devez absolument essayer ce chef d’oeuvre!

The Witness

Plus de 500 magnifiques puzzles pour vous détendre tout en stimulant votre coco. Le jeu est plutôt dispendieux à 43,99$, mais on va surveiller la vente des Fêtes!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Un drôle de choix, vous dites? Permettez-moi de m’expliquer.

Me rendre au sommet des plus belles montagnes d’Hyrule demeure l’une de mes activités préférées dans le dernier titre de la série Zelda. Le monde de Breath of the Wild est tellement vaste que vous pouvez vivre une expérience reposante en croisant peu d’ennemis. Ce n’est pas un jeu très rock and roll, même les donjons sont plus axés sur le puzzle que sur le combat.

La liste pourrait être encore plus longue, mais on va vous laisser commencer par les excellents titres ci-haut! Bon repos!