Doit-on vraiment laisser son moteur réchauffer en hiver?

En hiver, plusieurs automobilistes laissent tourner le moteur au ralenti durant plusieurs minutes, question de le laisser se réchauffer avant de prendre la route.

Mais a-t-on vraiment besoin d’attendre aussi longtemps? La réponse rapide: non.

Selon Transports Canada, «la plupart des voitures ne mettent qu’une trentaine de secondes à faire chauffer le moteur pour qu’il atteigne la température nécessaire pour conduire, même quand il fait extrêmement froid.»

Il est donc bon de le laisser tourner un peu, mais pas nécessaire d’attendre cinq ou même dix minutes avant de prendre la route.

En fait, à long terme, ça peut même devenir néfaste. Selon le magazine spécialisé Road & Track, un véhicule qui tourne au ralenti trop longtemps favorise la dilution de l’huile à moteur. La meilleure façon de réchauffer son véhicule est plutôt de conduire le véhicule très calmement en attendant que sa température monte et permette un usage normal.

Une vieille croyance

Cette fausse croyance qu’une voiture au froid a besoin de plusieurs minutes avant de pouvoir fonctionner adéquatement remonte à une époque où les véhicules étaient équipés de moteur pourvus d’un carburateur.

Or, les carburateurs ont été abandonnés depuis plus de 30 ans et à peu près toutes les voitures qui circulent sur nos routes aujourd’hui sont plutôt équipées d’un système à injection.

Bref, à moins que vous ne conduisiez un vieux bolide à carburateur, vous ne gagnez absolument rien à laisser votre moteur tourner durant plusieurs minutes.