Devenir propriétaire d’une maison avec le RAP

En collaboration avec

Au-delà des économies d’impôt, saviez-vous qu’épargner pour votre retraite pourrait aussi vous aider à devenir propriétaire ?

Le Régime d’accession à la propriété (RAP) est un programme fédéral qui permet d’emprunter une somme à son REER sans payer d’impôt sur le retrait.

Ainsi, vous pouvez financer une mise de fonds dans le but d’acheter ou de construire une première habitation. Cela peut être pour une maison, un condo ou un plex que vous utiliserez comme résidence principale.

Pour en savoir plus sur le RAP, consultez le site de l’Agence de revenu du Canada (ARC). Et pour plus d’informations sur le CIAPH, rendez-vous sur le site de Revenu Québec.

Pour accumuler votre mise de fonds ou rembourser votre RAP plus rapidement, renseignez-vous sur l’épargne automatique du Fonds de solidarité FTQ.