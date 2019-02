8 principes pour une saine gestion financière

En collaboration avec

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un titre comptable pour s’y retrouver dans la gestion de son argent.

Vous avez décidé de prendre le dessus sur vos finances personnelles cette année? Voici 8 principes simples à mettre en pratique afin de respecter votre budget.



Saviez-vous que vous pouvez profiter d’économies d’impôt additionnelles directement sur votre paie ? Apprenez-en plus sur l’épargne automatique.

