On a enfin plus de détails sur le film de Five Nights at Freddy’s

Cela fait plusieurs mois que l’on entend des rumeurs à propos d’un film inspiré de Five Nights at Freddy’s. Mais là, on a une confirmation. Le jeu vidéo sera bel et bien adapté pour le grand écran.

Chris Columbus, le réalisateur de Maman, j’ai raté l’avion et des deux premiers films de Harry Potter, sera le scénariste et réalisateur du projet FNAF. Même si Columbus a un style familial, il connaît bien l’horreur: c’est lui qui a écrit le film Gremlins, alors pas de panique!

La célèbre série de jeux faite par Scott Cawthon sera adaptée au grand écran par la compagnie de production Blumhouse. La boîte est responsable en partie des films terrifiants à petits budgets tels que Get Out et Insidious.

C’est à midi aujourd’hui que le compte Twitter de Blumhouse a confirmé la participation de Columbus au projet.

Five Nights at Freddy’s est une série de jeux vidéo indie qui connaît une popularité monstre auprès des gameurs depuis 2014. Plusieurs théories de fans semblent dire que le dernier titre, Freddy Fazbear’s Pizzeria Simulator, sorti en décembre 2017, serait le tout dernier jeu de la série. Ce serait donc le bon moment d’aller vers le cinéma!