Voici les meilleurs endroits où trouver la robe de bal parfaite

Il y a deux types de filles dans la vie : celle qui achète sa robe de bal en septembre et celle qui s’y prend dernière minute. Vous n’avez toujours pas trouvé la vôtre? Pas de panique, on est là pour vous guider!

On a déniché pour vous plusieurs endroits à Montréal et les environs où trouver la perle rare, en plus de fournir quelques sites intéressants pour les plus occupées (ou paresseuses) de ce monde.

ROBES DE BAL EN BOUTIQUES

1. Boutique 1861

Instagram @boutique1861

C’est assurément LA boutique incontournable pour trouver des robes de bal délicates et de qualité. Le petit plus? Les robes sont en quantité limitée, donc il y a moins de chance qu’une fille de votre gang aille la même que vous. On vous le confirme, ce n’est pas le fun quand ça arrive!

Située au 3670, boul. Saint-Laurent, Montréal

2. La boutique Coup de foudre

Instagram @laboutiquecoupdefoudre

Cette boutique, située sur la Rive-Sud, offre une section sur-mesure, à partir de 300 $, qui vous permettra d’avoir la robe de bal de vos rêves! Ça fait plaisir.

Située au 51, rue Le Moyne Ouest, Longueuil

3. Très Chic Styling

Instagram @treschicstyling

Pour celles qui souhaitent voler la vedette à leur bal, cette boutique est parfaite pour trouver la robe de luxe qui attirera tous les regards.

Située au 1060, av. Laurier O, Outremont

On ne peut pas parler de robes de bal sans mentionner la fameuse «Plaza St-Hubert». Si l'offre de robes de bal sur la Plaza a dimunuer avec les années, il reste certaines boutiques incontournables comme Noces Royales. LA place ouù trouver une immense robe d eprincesse à bas prix!

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Noces Royales (@nocesroyales) le 6 Avril 2017 à 4 :26 PDT Située au 6720 rue Saint-Hubert, Montréal

ROBES DE BAL EN LIGNE

Pour les plus courageuses, il y a l’option en ligne. C’est habituellement moins coûteux et il y a plus de choix. Dans le pire des cas, si votre robe de bal n’a pas le «fit» parfait, faites un petit tour chez la couturière du coin et le tour est joué!

5. BHLDN

Coup de cœur assuré pour la variété de robes de bal qu’il y a sur ce site.

www.bhldn.com

6. ASOS

Des tonnes et des tonnes de modèles de robes de bal pour tous les goûts se retrouvent sur ASOS. En plus, cette boutique en ligne offre des options pour les «tailles plus», les «grandes» et les «petites», ce qu’on applaudit fortement. Rien de pire que de recevoir une robe de bal qui nous arrive aux chevilles, alors que ce n’est pas voulu.

www.asos.com

7. Own the Prom

La compagnie Melanie Lynn a récemment ajouté à son offre une collection de robes de bal vraiment dans l'air du temps, avec des tailles allant de 2 à 16. Les robes sont aussi offertes à un prix raisonnable, la majorité de leur modèle se situant à moins de 500$.

melanielyne.com

ROBES DE BAL À LOUER

Pourquoi ne pas louer votre robe? On le sait qu’on n’est pas les seules à n’avoir jamais reporté celle de notre bal. Tant d’argent dépensé pour l’avoir portée si peu de temps... #RIP. Voici donc quelques options pour louer une robe de bal à couper le souffle sans jeter votre argent par les fenêtres.

8. Loue1Robe

Instagram @audreyannbast

En mentionnant votre grandeur et votre budget, plusieurs modèles vous seront offerts. Plusieurs vedettes québécoises ont d’ailleurs foulé les tapis rouges avec une location de Loue1Robe. «Pourquoi acheter quand on peut louer?»

www.loue1robe.com

9. La petite robe noire

Instagram @boutiquelapetiterobenoire

On capote sur les robes de LPRN. Il suffit de prendre rendez-vous avec une styliste pour mettre la main sur votre robe de bal et ce, à petit prix.

www.lapetiterobenoire.ca

