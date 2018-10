Comment réduire vos coûts de fret?

En association avec

Le commerce en ligne a changé la façon de faire des affaires. Or, puisqu’il est impossible de tout livrer par drone, le défi de la livraison de marchandise demeure entier.

Heureusement, on peut facilement optimiser le transport de marchandises par camion. D’abord en comptant sur des fournisseurs fiables comme Old Dominion, puis en suivant ces six trucs simples.



1. (Double) vérifiez la commande

Aussi banal que cela puisse paraître, les erreurs de commande sont des dépenses courantes. Par chance, il est facile de les prévenir. En accordant un peu plus de temps à la préparation de la commande, vous éviterez les retours de marchandise ou les envois express.

2. Emballez avec soin

Limitez les risques et les frais associés aux bris de marchandise pendant le transport. Prenez soin d’emballer adéquatement la cargaison avant le départ afin qu’elle demeure intacte au fil des manipulations. Cela dit, tentez d’être optimal: en termes de volume et de poids, le suremballage contribue à augmenter les frais de fret.

Aussi, songez à réduire le nombre de transporteurs impliqués dans la livraison. Si possible, privilégiez un transporteur unique. Vous limiterez ainsi la manutention et l’entreposage de votre marchandise. En cas de pépin, il peut s’avérer très pratique de n’avoir à traiter qu’avec un seul et même intermédiaire.

3. Maximisez la remorque

Analysez bien les destinataires et les zones de livraison. Lorsque les commandes vous le permettent, tentez de regrouper les envois. Pour une même zone de livraison, retenez les services d’un camion complet (CC ou FTL/Full-truckload) qui sera chargé au maximum de sa capacité.

Autrement, pour des livraisons diverses de quelques palettes, choisissez plutôt un chargement partiel (CP ou LTL/less-than-truckload). Grâce à la consolidation de fret, vous économiserez en partageant la remorque du camion avec d’autres clients. Parlez-en à votre transporteur qui pourra veiller à cela pour vous.

Identifiez vos livraisons récurrentes. Vous pourrez ainsi bénéficier d’économies d’échelle grâce à la régularité de vos envois et à des taux contractuels négociés. Tentez également d’effectuer vos ramassages lors de moments moins populaires chez les transporteurs, comme la nuit ou les lundis.

4. Choisissez le bon service

Avant toute chose, prenez le temps d’identifier vos besoins de transport: personnel expert, traçabilité de la cargaison, transit court et rapide, entreposage, camions réfrigérés, dédouanage, courtage, etc.

Puis, déterminez les tarifs qui vous conviennent. Les bas prix sont souvent alléchants. Or, en marge de l’aubaine, il vaut parfois mieux opter pour un bon rapport qualité-prix. Vous obtiendrez ainsi le service dont vous avez réellement besoin, dans des conditions qui vous sont optimales.

Aussi, un transporteur de qualité contribuera à réduire les amendes associées aux retards de livraison et les coûts associés aux plaintes pour dommages ou pénuries.

5. Respectez les lois en vigueur

Qu’il s’agisse d’une livraison nationale ou transfrontalière en direction ou en provenance des États-Unis, assurez-vous de suivre les lois et les règlements en vigueur (réglementations techniques de sécurité, restrictions de charge en zones de dégel, formalités douanières, etc.).

Au besoin, tournez-vous vers un fournisseur qui offre le service de spécialistes postés à la frontière pour faciliter le passage. Notez que les bons documents (la paperasse, le paperwork) et un bon service de courtage en douane (customs brokerage service) sont essentiels.

En plus d’être conformes à la loi, vous préviendrez les maux de tête que génère un camion retenu aux douanes ou dans un contrôle routier.

6. Laissez-vous aider

L’optimisation du transport et des coûts de fret s’opère également dans les petits détails, depuis l’échéancier de production, l’emballage, jusqu’à l’horaire des chargements de camions.

D’ailleurs, la logistique de transport est un métier à part entière. N’ayant pas toujours accès à une équipe interne en ce domaine, il peut être avantageux de faire affaire avec un fournisseur externe fiable.

Optimisez les coûts liés au fret en confiant votre transport de marchandises par camion à des professionnels, comme les spécialistes de chez Old Dominion. Leur expertise vous permettra d’éviter de nombreuses erreurs et contribuera à mener la cargaison à bon port.