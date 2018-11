9 astuces pour un dossier de crédit impeccable

En collaboration avec

Maintenir un bon dossier de crédit, c’est comme présenter un beau bulletin d’école à ses parents : ça donne un pouvoir de négociation pour obtenir ce que tu veux. Sauf qu’au lieu d’avoir le droit de prendre la minivan pour la fin de semaine, avec le dossier de crédit, tu peux t’en acheter une.

C’est aussi un facteur déterminant lors du magasinage d’une hypothèque et d’un financement. Ça peut permettre d’obtenir un bas taux d’intérêt et des conditions d’emprunt optimales. De plus, certains employeurs et propriétaires de logements vont l’exiger.

Puisqu’il est difficile d’y échapper, tu as donc intérêt à y porter attention.

Pour enfin comprendre comment ça marche et connaître les meilleurs trucs pour un dossier qui fera de toi le chouchou des institutions financières, lis ce qui suit.

Comment ça marche? Voici l’essentiel pour saisir la patente

Périodiquement, les prêteurs et fournisseurs de services (cellulaire, internet, etc.) soumettent les informations de tes comptes (soldes, paiements, limites, dates d’ouverture et de fermeture, termes, etc.) à Équifax et TransUnion. Ces agences d’évaluation de crédit compilent le tout et t’attribuent un pointage allant de 300 à 900, ainsi qu’une cote allant de 1 à 9.

Un pointage élevé indique que tu es en bonne santé financière et qu’on peut probablement te faire confiance. Je dis «probablement», parce que le dossier de crédit n’est pas un outil parfait et omniscient. Si tu dois de l’argent à ta mère depuis que tu as magané sa minivan en 2007, les agences ne le savent pas.

La cote «1» signifie qu’un compte est payé selon les termes. Pour chaque mois de retard, la cote monte d’un point jusqu’au maximum de «5», qui représente plus de 120 jours d’arrérages. La cote «9» est habituellement accordée au compte envoyé en agence de recouvrement ou inclus dans une faillite. La cote «7» indique que le compte fait l’objet d’une entente de paiement particulière avec un créancier.

Unsplash @rawpixel.com

Comment gérer tes affaires pour avoir un dossier de crédit top

J’ai jasé «dossier de crédit» avec un autre passionné de la chose, Alexandre Demets *, conseiller en sécurité financière partenaire de la Financière Sun Life. (Ne me juge pas ! À chacun ses passe-temps, OK !)

Voici nos conseils :

Ferme les comptes et financements que tu n’utilises pas

Même si les soldes sont à zéro, le fait d’avoir des comptes ouverts peut faire peur aux institutions financières. Alexandre explique : «Des gens ne comprennent pas pourquoi ils se sont fait refuser un prêt, même s’ils sont bons payeurs. Mais pour le prêteur, ça représente un risque si jamais la personne part soudainement sur une virée d’achats en remplissant ses cartes de crédit.»

Il conseille donc de garder l’équivalent de ton salaire mensuel comme limite de crédit.

Évite de te coller sur tes limites

Ce qui est encore plus néfaste, c’est d’être près de la limite maximale. Un ratio d’endettement élevé, c’est l’élément qui te rend le plus à risque.

Rembourse les dettes à haut taux d’intérêt en premier

En règle générale, si tu as une dette de 1000 $ à 10 % d’intérêt et une autre de 100 $ à 20 %, priorise la deuxième parce qu’elle te coûte plus cher. C’est mathématique!

Unsplash @christinhumephoto

Monte un budget

On ne t’apprend rien en te disant que le budget et la planification sont à la base d’une bonne santé financière. Si tu veux rembourser des dettes, établis un montant précis que tu verseras mensuellement. Le surplus te permettra de te gâter un peu.

Alexandre voit trop souvent des gens pleins de bonne volonté tenter de rembourser un maximum chaque mois pour finalement tout abandonner. «Un budget, c’est comme un régime, si tu manges juste du brocoli, tu vas finir par te tanner et t’enfiler une poutine.»

Alex est aussi un champion de la métaphore !

Calmos sur les demandes de financement

Soumettre plusieurs demandes de financement sur une courte période envoie un signal pas très rassurant aux prêteurs et pourrait diminuer ton pointage.

Sors ton dossier de crédit annuellement

Alexandre explique la meilleure raison de le faire : «Bien souvent, il y a des erreurs.»

Comme je disais plus haut, c’est loin d’être un système parfait. Afin d’éviter un embarrassant refus de financement pour un nouveau divan, garde un oeil sur ton dossier de crédit. Certaines informations peuvent ne pas avoir été mises à jour correctement. Tu pourrais aussi réaliser que tu as été victime d’un vol d’identité.

Sois prudent avant d’endosser quelqu’un

Si pour la 3e date, ta nouvelle flamme t’amène à un rendez-vous galant au concessionnaire pour que tu apposes ta signature en dessous de la sienne, peut-être devrais-tu refuser l’invitation.

Dans mon ancienne vie, j’ai trop souvent dû appeler des gens pour les informer que leur ex avait déclaré faillite et qu’ils devenaient donc les heureux propriétaires d’une dette.

C’est bien noble d’aider un proche, mais tu dois avoir parfaitement confiance en la fiabilité d’une personne pour laquelle tu cosignes un prêt.

Des erreurs de jeunesse, ça se répare

Les vieux retards peuvent rester jusqu’à sept ans sur ton dossier, mais il est possible de s’en remettre. Ça va exiger de la discipline et un suivi budgétaire serré. En démontrant de bonnes habitudes de paiement et en remboursant l’entièreté des soldes de cartes de crédit mensuellement, ton pointage va remonter.

Et, de grâce, si jamais tu ne peux pas payer le montant en entier, assure-toi d’effectuer le paiement minimum.

Bâtis un coussin de sécurité

Si tu n’as plus de dettes, tu dois passer en mode «fonds de secours».

Alexandre, mon nouveau BFF, suggère de placer un montant dans un compte d’épargne libre d’impôt permettant de payer tes factures pendant 3 mois, advenant une perte d’emploi. Il avoue toutefois que pour la majorité des gens, il est plus réaliste d’amasser de 1000 $ à 1500 $ ou de 3000 $ à 5000 $ pour un couple ayant des enfants.

Voilà ! Maintenant qu'on t'a dévoilé nos astuces, renseigne-toi sur ta cote de crédit et fais le nécessaire pour rétablir la situation au besoin.