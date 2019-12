Nos critiques de 9 applications mobiles pour suivre son budget

Parmi les résolutions de nouvelle année, la planification financière survit rarement plus de deux semaines. Pleins de bonnes intentions, on commence un fichier Excel pour monter un budget, puis on le relègue rapidement aux oubliettes comme les dix précédents.

On retombe dans notre gestion chaotique qui mène à retenir son souffle quand on effectue un retrait le mercredi avant la paye.

Pour ne plus jamais revivre ça, voici neuf applications mobiles qui t'aideront à organiser ton budget et le suivre une fois pour toutes. Elles répondent à des besoins différents, mais notre préférée est au bas de la liste.

Fudget

Capture d'écran

Cette application est simple et pratique. On ajoute ses revenus et ses dépenses dans le système et les comptes sont faits. Ça permet facilement de rester à la page vis-à-vis nos finances sans pour autant faire appel à une plateforme trop sophistiquée.

On ne peut donc pas faire de prévisions, mettre des objectifs d’épargne ou autre. C’est assez basique même si ça reste plus pratique qu’Excel.

Zoho Books

Capture d'écran

Zoho Books est une application de gestion de budget pour les entrepreneurs et travailleurs autonomes. Elle permet de tenir à jour ses comptes clients, ses comptes fournisseurs et de faire le suivi des factures, des dépenses et de la trésorerie.

Tout cela sur votre téléphone intelligent.

PS : Malheureusement, le flux de trésorerie sur l’image est fictif.

Expense

Capture d'écran

Cette application est un peu plus complexe.

Elle fonctionne à partir des différents comptes de dépenses (chèques, épargne, etc.), des transactions récurrentes (loyer et autres) puis organise les dépenses courantes par catégories (nourriture, maison, habits, etc.).

Elle donne également accès à des graphiques.

En l’utilisant, j’ai trouvé qu’elle manquait tout de même de clarté et que l’aspect plus compliqué n’amenait pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée.

GoodBudget

Capture d'écran

GoodBudget est une application que j’ai trouvé plus originale et intéressante. Le concept est de créer des enveloppes de dépenses mensuelles qui fixent les limites de nos déboursés dans une certaine catégorie.

On fait le suivi de chaque enveloppe avec un graphique qui nous renseigne sur notre situation vis-à-vis la limite.

De la même façon, on peut établir des objectifs d’épargne et le visuel nous permet de savoir où on en est dans la progression.

Mint

Capture d'écran

Cette application est peut-être la plus sophistiquée de la liste. Elle permet aux utilisateurs de connecter leur compte en banque à l’interface afin de suivre en direct les transactions effectuées.

En plus de cela, il est possible d’établir son budget mensuel en fonction des différentes catégories de dépenses, de suivre le tout avec des graphiques et de recevoir des notifications quant aux potentiels dépassements.

Par exemple, l’application m’a fait remarquer que j’avais trop mangé de fast food ce mois-ci...Je plaide coupable.

Spending

Capture d'écran

Spending est encore plus basique que Fudget. Alors que la première application conservait quand même un visuel attrayant et relativement sophistiqué, Spending fait dans le minimalisme pour le suivi des transactions mensuelles.

Si ton but est de simplement tenir compte de tes revenus et dépenses, cette application peut faire l’affaire.

Il ne faut pas espérer plus.

VisualBudget

Cette application est l’inverse de la précédente. C’est une interface assez avancée qui offre, en plus d’enregistrer les transactions, des outils d’analyse très complets.

Bien que j’apprécie avoir le contrôle sur mes finances, j’ai tout de même trouvé que tous ces rapports et graphiques n’étaient pas forcément nécessaires.

En plus, le suivi des dépenses n’a pas un visuel particulièrement intéressant.

Au final, cette application servirait surtout aux gens qui veulent se gérer comme une entreprise et qui seront contents d’avoir leur bilan annuel à portée de main.

Wally

Capture d'écran

Elle permet de suivre ses dépenses de manière plus avancée que Fudget et Spending, en incluant notamment les revenus mensuels et les objectifs d’épargne.

Le visuel est très pratique et permet d’accéder facilement aux différentes fonctionnalités de l’interface.

Daily Budget

Capture d'écran

Celle-ci est définitivement ma préférée. Originale et simple, c’est elle que j’utiliserai désormais.

En arrivant sur l’application, on nous invite à entrer nos différentes dépenses mensuelles et nos objectifs d’épargne. Avec ces informations, on calcule pour nous la dépense quotidienne qui nous permettra d’atteindre notre but.

Bien sûr, Daily Budget s’ajuste si l’on dépense plus que prévu dans une journée puisque nos transactions se répercutent sur les jours suivants, ce qui nous permet de nous adapter.

On peut même planifier les grandes dépenses comme un voyage, une voiture ou un cadeau.

Enfin, elle est disponible en français.