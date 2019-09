Il n’y a pas plus #instagoal que ce champ de tournesols près de Montréal

À seulement 1h30 de route de Montréal, se trouve un incroyable champ de tournesols et de citrouilles qui est l’endroit parfait pour une escapade d’une journée en amoureux (ou avec sa BFF).

Citrouilles et Tournesols est situé non loin du Parc national du Mont-Orford. À cet endroit, vous pouvez passer la journée à explorer les champs et prendre tout plein de photos pour embellir votre compte Instagram. L’endroit est vraiment #instagoal!

Après avoir fait jalouser tous vos amis avec vos stories Instagram, vous pourrez relaxer dans le beer garden qui offre une vue époustouflante sur le mont Orford en sirotant une bonne bière froide provenant de la microbrasserie de l’endroit.

Les chiens sont même permis sur le site mais doivent être tenus en laisse.

Pour tous les détails sur l'endroit, c'est ici!