[VIDÉO] Il y a maintenant des saisons dans The Sims 4!

C’est aujourd’hui que EA dévoile une vidéo annonçant la venue de saisons dans The Sims 4! Enfin!

On s’en doutait, et c’est enfin là!

De la neige, de l'orage, de la pluie, des fleurs, et toutes les fêtes qui vont avec!

Le truc cool? Ce pack est applicable à tous les mondes du jeu! Le fun!

Quelles sont les caractéristiques de ce pack?

Les 4 saisons font leurs apparitions. Au programme? Tempêtes de neige, de pluie, de vent ou encore de forte canicule... comme dans la vraie vie quoi... (pas comme en Gaspésie où il n'y a que deux semaines d’été)

Du nouveau contenu! Sapins de Noël, citrouilles, déguisements, nouvelles tenues et décorations de maisons... Attention au Simoleon...

Enfin un calendrier détaillé. Maintenant, vous pourrez cocher les jours fériés, les fêtes de fin d’année, sur votre calendrier! Et si cela ne suffit pas, vous pourrez aussi créer vos propres jours fériés. Fêtes en familles, cadeaux et bons repas seront désormais le quotidien de vos sims!

De nouvelles activités comme le patinsà glace, ou encore les batailles de boule de neige vont rythmer votre quotidien! Qui sait, peut-être que vous rencontrerez le grand amour sur la glace?

Et, pour terminer, une toute nouvelle carrière de jardinage! Si vous n’êtes pas trop doués en verdure dans la vraie vie, votre rêve de devenir botaniste ou designer floral deviendra réalité... en plus, si vos plantes meurent, ça ne sera que virtuel, ouf!

Le pack d’extension The Sims 4 Seasons sortira le 22 Juin 2018 sur PC et sur Mac! L’attente ne sera plus très longue!