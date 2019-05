20 choses que seules les vraies meilleures amies comprendront

Une meilleure amie, c’est celle avec qui on a les meilleurs souvenirs, celle qui connait les noms de tous nos crushs en ordre alphabétique et celle qui ne nous juge (presque) pas quand on se fait un marathon de Riverdale en Snuggie au lieu de sortir le samedi soir.

Ce type de relation est précieux et il est souvent difficile d’expliquer aux autres le lien sacré qui vous unit. Vous êtes parfois les seules à vous comprendre.

Voici 20 faits que seules les vraies de vraies BFF pourront comprendre:

1. Vous passez du temps à rien faire ou rien dire ensemble, sans qu’il y ait un malaise.

Passez deux heures une à côté de l’autre sur votre cellulaire ou à chiller sans parler? Non c'est pas triste, C'EST BEAU, BON!

2. Vous vous dites TOUT. Genre tout tout tout. Même si ça risque de faire de la peine à l’autre.

Parce qui d’autre va le faire si ce n’est pas une vraie meilleure amie?

3. Vous pouvez parler de tout et de rien. Que ce soit à propos d’un meme ou de vos expériences gênantes, vos sujets de conversations sont plutôt variés.

Parler de votre dernier achat de maillot de bain et deux minutes plus tard plonger dans une conversation profonde sur l’amour ou l'avenir.

Une publication partagée par Selena Gomez (@selenagomez) le 20 Mai 2018 à 7 :10 PDT

4. Votre garde-robe est sa garde-robe et vice-versa. Même chose pour le maquillage et la bouffe. Bref, vous partagez tout.

Il faut tout de même garder le compte des vêtements que vous prêtez, parce qu’il se peut que vous ne les revoyiez jamais!

5. Vous détestez les mêmes personnes. Cette fille-là a déjà fait de la peine à votre BFF? Parfait, elle ne sera pas votre amie.

Entre vraies amies, on se serre les coudes!

6. En un seul coup d’œil, sans parler, vous comprenez ce que l’autre veut dire.

À l’aide seulement d’un regard, vous pouvez lire dans les pensées de l’autre.

Une publication partagée par Hailey Baldwin (@haileybaldwin) le 3 Nov. 2017 à 12 :01 PDT

7. Même si ça fait des semaines que vous vous n’êtes pas parlées, vous savez que votre relation n’a aucunement changée.

Pas besoin de s’envoyer des « je t’aime » aux demi-heures ou vous faire forger des bagues « BFF ».

8. Si l’une d’entre vous se fait un amoureux, il doit ABSOLUMENT bien s’entendre avec votre amie.

Sinon, ça ne marchera pas.

Une publication partagée par @wercoolkidzz le 8 Août 2015 à 2 :34 PDT

9. Même si vous n’approuvez pas le choix de votre amie, vous serez quand même là pour la ramasser à la petite cuillère si cela tourne au vinaigre.

Le shooter de trop au bar ou la 42054e chance qu’elle donne à son ex Antoine le pas fin, vous serez là no matter what.

10. Les parents de votre meilleure amie sont vos deuxièmes parents.

À la limite, sa mère vous aime plus que sa propre fille.

Une publication partagée par sarah-jeanne labrosse (@sarahlabrosa) le 25 Déc. 2017 à 12 :35 PST

11. Vous essayez toujours de matcher votre amie avec un gars gentil que vous connaissez.

Pis elle finit toujours à retourner avec Antoine le pas fin. Mais vous l’aimez quand même tsé.

12. Vous vous êtes déjà backé l’une et l’autre pour vous sortir du pétrin.

«Oui oui , elle est venue dormir chez moi hier soir...» NOT.

Expectation VS Reality Une publication partagée par Marika Bastarache (@marikabastarache) le 25 Mars 2018 à 3 :27 PDT

13. Vous vous devez toujours de l’argent, mais personne ne tient vraiment les comptes.

Parce que ça va finir par s'équilibrer tôt où tard.

14. La gêne n’a pas sa place dans votre amitié.

Ce ne sont pas un petit vomi, un pet furtif, une question gênante ou un nip slip qui va vous séparez.

15. Si on vous dit de ne pas dire un secret, votre meilleure amie est la seule exception à la règle.

D’ailleurs, la personne qui se confie est souvent au courant que votre meilleure amie sera mise au courant dans l’heure qui suit. Ça fait partie du deal, désolée!

Une publication partagée par HEIR JORDYN (@jordynwoods) le 21 Juin 2018 à 8 :15 PDT

16. Vous empruntez les expressions et les tics de l’autre à force d’être toujours ensemble.

À la longue, les gens finissent par penser que vous êtes la même personne.

17. Vous pouvez compter sur les likes et les commentaires de votre BFF chaque fois que vous faites une publication sur Insta.

MIEUX : vous vous textez pour que l’autre commente la photo si elle n’a pas assez de reach. #friendshipgoal

Une publication partagée par Catherine St-Laurent (@cathstlaurent) le 25 Mars 2018 à 11 :27 PDT

18. Votre téléphone regorge de captures d’écrans et de photos gênantes et affreuses de votre amie.

À sa fête, vous en ressortez quelques unes pour l’humilier publiquement avec amour.

19. Vous prenez les réseaux sociaux de votre amie pour aller stalker l’ex de votre chum sans se faire prendre.

Évidemment, vous connaissez les mots de passe de tous les réseaux sociaux de votre BFF.

Une publication partagée par Sophie Nelisse (@sophie__nelisse) le 11 Juin 2018 à 2 :27 PDT

20. Vous croyez au coup de foudre, mais en amitié.

Vous êtes là l’une pour l’autre et le serez toujours.

C’est ça, être des vraies BFF!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!