Canicule en vue: 17 façons simples de garder sa maison plus fraîche pendant la canicule

La grande vague de chaleur humide et collante s’abattra sur Montréal et ses environs vendredi, et devrait poursuivre son oeuvre du diable durant plusieurs longues journées.

Êtes-vous prêts à l’affronter? Ne vous stressez pas.

On a quelques trucs et conseils pour votre maison:

1. Gardez les rideaux fermés

navintar - stock.adobe.com

Ça aidera à garder la fraîcheur à l’intérieur et les rayons de soleil à l’extérieur.

2. Éteignez les lumières et appareils électriques que vous n’utilisez pas

Ezume Images - stock.adobe.com

Bien que ça puisse paraître minime, les appareils électriques et les ampoules génèrent de la chaleur, et dans le cas d’une canicule, vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté.

3. Utilisez un ventilateur pour assurer une bonne circulation d’air dans votre espace

Le ventilateur ne sert pas juste à vous rafraîchir. Orientez-le vers une porte pour faire bouger l’air entre les pièces. Mais éteignez-le quand vous n’êtes pas à la maison! Un moteur qui tourne dans une pièce vide, c’est non.

4. Baissez le chauffage

Mariusz Blach - stock.adobe.com

Certains peuvent penser que ça va de soi, mais baisser votre chauffage peut aider à garder votre logement plus frais. Nous suggérons de ne pas le monter au-dessus de 25 degrés.

5. Ne vous habillez pas chaudement lorsque vous êtes à la maison

sirfujiyama - stock.adobe.com

Penser à troquer votre long pyjama coton ouaté du Canadien pour des bermudas et une camisole.

6. Retirez les draps de flanelle du lit

Tandem - stock.adobe.com

Les draps de plastique et les couvertures d'aluminium de pompier sont aussi à proscrire durant les grandes chaleurs.

7. Évitez de faire bouillir 12 litres d’eau

ChiccoDodiFC - stock.adobe.com

Oui, été rime avec blé d’Inde, et blé d’Inde rime avec guinde, mais faire bouillir de grandes quantités d’eau pendant une période prolongée remplira votre logement de vapeur.

8. D’ailleurs, ne faites pas de hotbox

Ce n’est vraiment pas le temps. De toute façon, on n’est pas en 2001.

9. N'enclenchez pas le nettoyage automatique du four

storergv - stock.adobe.com

Ceux qui ont déjà commis cette erreur vous le confirmeront: pu jamais. De toute façon, les chances sont très minces que quelqu’un s’attarde à l’inspection sanitaire de votre four durant la canicule.

10. Ne vous assoyez pas sous votre chaise à permanente

Fotos 593 - stock.adobe.com

Ce n’est peut-être pas avantageux de sortir de la maison sans cheveux bouclés, mais l’utilisation d’une chaise avec grosse boule de plastique chauffant risque de générer de la chaleur inutile.

11. Remplacez les lampes à réchaud pour des ampoules normales

Angelov - stock.adobe.com

Ces lampes sont parfaites pour garder les egg rolls chauds dans un buffet chinois, mais dans un appartement, elles ont tendance à générer beaucoup de chaleur inutile.

12. Éteignez le feu que vous avez allumé dans un baril de 45 gallons dans votre salon

guruXOX - stock.adobe.com

Bien que ce soit un endroit idéal pour qu'un groupe de vagabonds y chante du Doo Wop, un feu dans un baril de 45 gallons est plutôt quelque chose que vous devriez garder dans votre salon seulement en automne et en hiver.

13. Parlant de feu, évitez d’inviter des cracheurs de flammes pour souper

carlos21671 - stock.adobe.com

Les cracheurs de feu font de bons amis. Ils sont loyaux, serviables et ont souvent un excellent sens de l’humour. Mais quand il fait chaud, il est mieux de s'abstenir de les inviter chez soi, étant donné que le feu qu’ils crachent est chaud.

14. Ne faites pas de feu de foyer

Pavel Korotkov - stock.adobe.com

Pour les plus traditionnels d’entre vous qui n’oseraient jamais faire un feu dans un baril, ne vous rabattez pas non plus sur la cheminée.

15. Retirez les miroirs réflecteurs de soleil des vitres de vos maisons

gal2007 - stock.adobe.com

Oui, c’est un truc très répandu pour faire entrer la lumière dans un logement peu éclairé, mais évitez ça cette semaine.

16. Peignez tout dans votre appartement en blanc

Kenishirotie - stock.adobe.com

Les couleurs foncées absorbent la chaleur tandis que le blanc la reflète. En plus, vous aurez l’impression de vivre dans un banc de neige.

17. Déplacez votre maison plus au nord

ALDECAstudio - stock.adobe.com

C’est connu que le mercure est souvent plus bas au nord du Québec. Bougez simplement votre maison dans le bout de Kuujjuaq pour quelques semaines et vous devriez être gras dur.