Enfin, plus d’images de Let’s Go Pikachu et Let’s Go Eevee

Une toute nouvelle bande-annonce Nintendo Switch de Pokémon: Let’s Go Pikachu et Let’s Go Eevee vient de débarquer sur YouTube, dévoilant de nouvelles options amusantes.

Comme les deux titres le laissent sous-entendre, vous pouvez choisir de commencer votre aventure avec Pikachu ou Eevee comme compagnon.

Le Pokémon de base n’est pas la seule différence entre les deux jeux! Dans la version Pikachu, vous trouverez Oddish, Growlithe et Sandshrew, tandis que vous pourrez attraper Bellsprout, Vulpix et Meowth dans la version Eevee. Ceci risque de guider votre choix entre les deux jeux!

Ce n’est pas tout: vous pouvez également choisir la coiffure de votre compagnon. Bon, ce n’est pas une option importante, mais ça demeure adorable.

Vos Pokémons plus gros pourront également servir de transport, si traverser les plaines sur le dos d’un Growlithe vous intéresse (oui).

Ces nouvelles versions des jeux Pokémon ont tout pour attirer une nouvelle génération de gamers, mais aussi pour charmer les nostalgiques qui ont adoré les versions Blue et Red.

Pokémon Let’s Go Eevee et Let’s Go Pikachu seront lancés sur la Nintendo Switch le 16 novembre.