COUTURE, Jules a.-g.

À Québec, le 30 juin 2018, à l'âge de 78 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé Monsieur Jules Couture, arpenteur-géomètre, époux de l'Honorable Claudette Tessier-Couture. Il était le fils de feu Eugène Couture et de feu Gabrielle Poirier. Originaire de St- Georges de Beauce, il résidait à Ville de Lac St-Joseph.La famille recevra les condoléances à l'église avant la cérémonie à compter de 10h. L'inhumation se fera en privé et ultérieurement au cimetière de Saint- Ferréol-Les-Neiges. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Claudette, ses trois enfants: Nathalie (Richard Beauregard), Eric (Samuel Fontaine) et Marie-Claude (Sylvain Goulet) ainsi que ses six petits-enfants: Valérie C. et Stéphanie C. Bégin, Chloé C. et Julien C. Viel, Rosalie C. et Thomas C. Goulet. Il était le frère de feu André (Marcelle Cloutier), Pierre et feu Lucie (Robert Bernard). Il laisse également dans le deuil ses tantes Laurette Poirier et Lucille Couture (Clermont Poulin); ses belles-sœurs et beaux-frères: Claude Tessier (France Bilodeau), Louis Tessier (Danièle Lagacé), Louise Tessier (David Bone), Céline Tessier (Jean Perron) et sa filleule Mélanie Tessier ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Le regretteront également de nombreux amis. Impliqué au niveau professionnel et communautaire, il a été notamment président de l'Ordre des Arpenteurs-Géomètres du Québec, président du Conseil d'Administration de l'Hôtel-Dieu de Québec et récipiendaire avec son associé Guy Béliveau du Prix Gaïa en reconnaissance de leur apport remarquable dans le domaine de la géomatique au Québec. La famille tient à exprimer un sincère merci et sa profonde reconnaissance au Docteur Jocelyn Grégoire, de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec et au personnel du sixième étage. Des remerciements spéciaux aux Dr Pierre Ferron et Dre Christine Banville ainsi qu'à l'équipe des soins palliatifs de l'IUCPQ et du CLSC de Portneuf. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Élan de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.