Christine Moore n’a harcelé personne

À la suite d’une enquête commandée par M. Singh, il appert que Mme Moore n’a pas fait de harcèlement sexuel et n’a pas abusé de son autorité à l’endroit de l’ancien militaire Glen Kirkland.

« C’est clair que c’était de la diffamation. C’était vraiment mensonger. Les mises en demeure ont été envoyées. Personne ne s’est encore excusé. Certains médias m’ont cependant contactée pour négocier. (...) La poursuite contre les journalistes et M. Kirkland est prête et sera déposée au moment opportun », a-t-elle mentionné jeudi après un point de presse à Rouyn-Noranda.

En mai dernier, M. Kirkland avait d’abord raconté à CBC et ensuite au National Post avoir été harcelé sexuellement en 2013 par Christine Moore, qui se trouvait en position d’autorité puisqu’elle siégeait au comité de la défense.

Selon sa version, la députée l’aurait invité dans son bureau après qu’il eut témoigné dans un comité parlementaire. Elle lui aurait offert du gin alors qu’il était sous médicament et l’aurait invité dans sa chambre où ils ont eu une relation sexuelle.

Mme Moore lui aurait ensuite expédié des textos explicites et se serait rendue à deux reprises dans l’Ouest pour visiter M. Kirkland. Selon sa version, il a dû se montrer ferme pour qu’elle cesse de le harceler.

« Il avait dit qu’il allait collaborer et il ne l’a pas fait. C’est à lui d’expliquer pourquoi », a-t-elle mentionné.

Or, Mme Moore a présenté une version complètement différente avec plusieurs preuves. Elle affirmait que M. Kirkland et elle formaient un couple et étaient amoureux. Itinéraire de vol à l’appui, elle avait révélé que M. Kirkland avait planifié de venir la visiter en Abitibi-Témiscamingue, mais avait changé d’avis après que son ex-conjointe avait découvert son plan.