La police retrouve des milliers de dollars en objets volés dans Bellechasse

La Sûreté du Québec a arrêté un homme de Bellechasse après avoir découvert «plusieurs milliers de dollars» en objets divers qui auraient été dérobés depuis 2006.

Les policiers basés à Sainte-Marie avec la collaboration des enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs sont débarqués vers 9 h, mercredi, sur un terrain de Saint-Damien-de-Buckland pour y mener une perquisition.

Ils y ont saisi plusieurs items qui auraient été volés sur une période de plus d’une décennie.

«Certains items remontent à 2006, mais il y a des choses qui étaient en sa possession qui sont reliées à des dossiers plus récents», a précisé un porte-parole de la SQ, Louis-Philippe Bibeau.

Les policiers ont notamment retrouvé un processeur à bois de chauffage, plusieurs remorques de type commercial, une pelle mécanique, un motorisé et d’autres équipements, mentionne la SQ dans un communiqué, jeudi.

Les vols auraient été commis principalement dans le territoire de la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches.

Un homme de 54 ans a été arrêté sur les lieux, puis libéré.

On ignore si le suspect possédait ces items pour son usage personnel ou en vue de les revendre. La SQ n’était pas non plus en mesure de dire s’il pourrait avoir un ou des complices.

Le dossier et l’ensemble de la preuve seront soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales qui déterminera si des accusations seront portées contre l’homme arrêté.