Les ventes de l'A220 profitent à un sous-traitant de la Mauricie

SHAWINIGAN – L'afflux de commandes pour le nouvel A220, l'ancien C Series, sourit au sous-traitant aéronautique Delastek, de Shawinigan.

En marge du Salon de l'aéronautique de Farnborough, en Angleterre, l’entreprise de la Mauricie a annoncé les nouvelles commandes de 120 appareils et des manifestations d'intérêt pour environ 70 autres.

«Des annonces comme ça, on aime ça. Ça assure la pérennité du programme», s’est réjoui Claude Lessard, président de Delastek.

La PME conçoit et fabrique l'habillage intérieur des cabines de pilotage, dont les consoles d'instrumentation en matériaux composite.

Cette nouvelle tombe à point pour l’entreprise, qui se remet d'un très long conflit de travail. Le seul irritant qui subsiste est la question de la rareté de la main-d'œuvre pour accomplir le travail.

«Présentement, on est capable de faire face à la demande, mais on est en mode embauche. On cherche des employés. J'entends les nouvelles aussi; tout le monde a le même problème», a indiqué M. Lessard.

Les entreprises québécoises présentes à Farnborough, dont Delastek, ont discuté de la question du recrutement dans l'aéronautique. Une des solutions proposées a été la mise sur pied d'un programme conjoint de formation et la création d'une banque de candidats accessibles à toutes les entreprises selon leurs besoins.

Delastek mène ses activités dans l'aéronautique non seulement à Shawinigan, mais également aux États-Unis, au Mexique et en Chine.