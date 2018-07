L’Ontario se joint à la lutte contre la taxe sur le carbone

SAINT-ANDREWS – Le nouveau premier ministre Doug Ford a annoncé jeudi que l’Ontario appuiera la Saskatchewan dans sa contestation de la taxe fédérale sur le carbone devant les tribunaux.

Le premier ministre ontarien et son homologue de la Saskatchewan, Scott Moe, en ont fait l’annonce tout juste avant l’ouverture du Conseil de la fédération qui débute aujourd’hui à Saint-Andrews au Nouveau-Brunswick.

« Nous avons convenu aujourd'hui d'unir nos forces et d'utiliser tous les outils à notre disposition pour contester le pouvoir du gouvernement fédéral d'imposer arbitrairement une taxe sur le carbone à la population de l'Ontario et de la Saskatchewan», a déclaré Doug Ford.

D’ici la fin de l’année, le gouvernement Trudeau obligera les province à exiger un prix de 10$ la tonne sur les émissions de carbone. Ce tarif grimpera de 10$ par année pour atteindre 50$ en 2022.

L’Ontario appuiera notamment le renvoi de la Saskatchewan devant sa Cour d’appel pour contester la constitutionnalité de cette taxe imposée par Ottawa aux provinces. «Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, y compris aller devant les tribunaux, pour empêcher le gouvernement fédéral d'imposer cette taxe punitive aux contribuables qui travaillent fort», a ajouté Doug Ford.

Bataille de juridictions

La décision du gouvernement Trudeau d’imposer un prix sur le carbone n’affectera toutefois pas le Québec, puisque le gouvernement fédéral exemptera les provinces qui ont déjà leur propre système de tarification des émission de gaz à effet de serre, comme la bourse du carbone mise en place par le gouvernement Couillard en 2015. Ce système de plafonnement et d’échanges des GES a toutefois perdu un membre important avec le retrait de l’Ontario au début du mois, laissant le Québec et la Californie seuls.

En plus de combattre la taxe sur le carbone, la fronde de Ford et Moe soulève également des questions sur la juridiction d’Ottawa. «L'Ontario et la Saskatchewan conviennent que le gouvernement fédéral ne devrait pas être en mesure d'imposer une taxe sur le carbone aux provinces, estime Doug Ford. Il est important que la fédération collabore plus étroitement.»

De son côté, le Manitoba a aussi menacé récemment d’intenter une action en justice si le gouvernement fédéral l’oblige à imposer une taxe sur le carbone plus élevée que le maximum de 25$ prévu par la province.

Pas de questions

Fait à souligner, les premiers ministres Ford et Moe ont refusé de répondre aux questions des journalistes après leur courte allocution, le premier ministre ontarien ayant pris l’habitude de restreindre l’accès des journalistes durant sa campagne électorale.

Un employé politique du premier ministre Ford a mentionné que celui-ci répondra à des questions vendredi, probablement lors du point de presse final.