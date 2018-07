Marque de commerce: les Golden Knights s’entendent avec l’armée américaine

La formation de la Ligne nationale de hockey (LNH) de Vegas s’est entendue, jeudi, avec l’armée des États-Unis sur le partage de la marque de commerce du nom Golden Knights.

«Nous sommes heureux que nous soyons arrivés à une entente sur la l’utilisation de la marque et du nom Golden Knights, a affirmé le propriétaire de l’équipe Bill Foley sur le site web de la LNH. Nos discussions avec l’armée étaient productives et la collaboration était présente tout au long du processus. Nous apprécions leurs efforts et l’application avec lequel nous avons atteint une résolution amicale.»

Au début de l’année, l’armée américaine avait déposé une plainte contre la plus récente équipe de la LNH au Bureau américain des brevets et des marques de commerce puisqu’une escouade de parachutistes militaires avait déjà la possession du nom Golden Knights. Dans sa plainte, l’armée affirmait que l’utilisation du nom leur portait préjudice et risquait de créer la confusion chez le grand public.

Le règlement stipule qu’ils pourront dorénavant tous les deux utiliser le nom des Golden Knights dans leur sphère respective.