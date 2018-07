Milk & Bone et Cyndi Lauper encore sur un nuage après leur concert au Festival d’été

Le duo montréalais Milk & Bone et la star de la pop Cyndi Lauper semblent être encore sur un nuage près d’une semaine après le concert qu'ils ont donné en première partie de Lorde au Festival d’été de Québec, sur les plaines d’Abraham.

Camille Poliquin et Laurence Lafond-Beaulne, qui forment le duo Milk & Bone, ont partagé mercredi une vidéo à donner des frissons, où l'on voit les coulisses du spectacle.

AFP

«Revenons à ce qui est probablement notre concert préféré. Le spectacle que nous avons fait devant des dizaines de milliers de personnes. Avec une programmation entièrement féminine. Le moment où Cyndi Lauper nous a invitées sur scène pour chanter Girls Just Wanna Have Fun avec elle. Le show où vous vous êtes déplacés. Nous ne l'oublierons JAMAIS. Merci, Festival d'été de Québec», ont-elles écrit dans un message accompagnant la vidéo.

«QUÉBEC! La nuit dernière était un rêve, nous sommes tellement reconnaissantes d'avoir partagé la scène avec deux femmes fortes que nous admirons. Merci, Cyndi Lauper, de nous avoir invitées sur scène pour Girls Just Wanna Have Fun. C'était irréel. Merci, Lorde, pour ta musique et ta liberté sur scène, tu es vraiment une source d'inspiration pour nous. Merci au Festival d’été de nous avoir accueillies. Et merci à vous de toujours être présents», ont-elles aussi publié sur Instagram.

Cyndi Lauper a quant à elle partagé une photo et des remerciements sur Instagram au lendemain du concert.

«À propos d'hier soir. Merci, Québec! Festival d’été, vos rockez! Et merci à Milk & Bone d’être venues chanter avec nous. Vous étiez superbes! Et Lorde, tu étais si hot. Ensemble, nous étions une nuit cool de femmes aux styles différents!» a-t-elle écrit.

La star a aussi partagé mercredi une photo d'elle en coulisse avec Lorde.

«C’était tellement amusant de jouer aux côtés de ce talent incroyable le week-end dernier. Lorde est mon #womancrushwednesday [béguin féminin de la semaine]», a-t-elle annoncé.