Pas d’eau dans le vin!

Les employés de la SAQ, affiliés à la CSN, ont mené leur première journée de grève cette semaine pour faire pression sur l’employeur et appuyer leurs négociateurs. À ma grande surprise et fort heureusement, ceux-ci semblent profiter de la sympathie populaire dont ils auront largement besoin pour résister aux demandes de concessions de la société d’État. Il n’y a pas vraiment de place pour des compromis de la part du syndicat avec un employeur qui voudrait sabrer allègrement dans les conditions de travail actuelles.

Les représentants de la SAQ tentent de lessiver les cerveaux de la population en leur laissant croire qu’ils veulent améliorer les services en recherchant plus de souplesse dans l’organisation du travail. En fait, ils veulent pouvoir faire travailler leurs employés réguliers les fins de semaine, réduire significativement les heures de travail pour les occasionnels et baisser les coûts d’exploitation, et ce, en s’attaquant aussi aux salaires. Jusqu’à présent, la stratégie patronale n’a pas ébranlé la quiétude des citoyens à qui on voudrait faire croire que les employés jouissent de conditions en or. Au contraire, j’ai entendu des gens nous dire que cela n’avait aucun bon sens de ramener des travailleurs plus anciens à un travail de fin de semaine avec toutes les conséquences négatives que cela pourrait avoir sur la vie de famille.

Dans notre environnement politique où la privatisation de la SAQ revient à l’ordre du jour avec des partis comme la CAQ ou le PLQ, il est aisé de supposer que la stratégie de la société d’État lui est dictée par les plus hautes sphères de l’administration publique. L’employeur exige des concessions inacceptables pour abaisser au maximum ses coûts d’opération et éventuellement rendre plus attrayante la vente à de potentiels acheteurs qui y verront des opportunités de marges bénéficiaires intéressantes. Alors que les gains de la SAQ profitent à l’ensemble des Québécois, nous nous retrouvons à nouveau avec de petits politiciens, pions des oligarques financiers, qui voudraient privatiser ces profits en faveur de quelques amis du régime. Les révélations que le Journal a fait sur certains consortiums de cannabis contrôlés par des libéraux fédéraux notoires devraient nous rendre méfiants en ce qui a trait à la vente des spiritueux et des vins.

Un très grand nombre des travailleurs de la SAQ sont à statut précaire avec une semaine de travail écourtée qui ne leur permet pas de gagner décemment leur vie. Leur précarité peut s’étendre sur plus d’une décennie avant qu’ils ne puissent espérer un travail régulier. Leur rémunération horaire peut apparaître alléchante, mais un regard sur leur salaire hebdomadaire nous fait vite réaliser qu’ils ne roulent pas carrosse sur l’or. D’ailleurs, les demandes de la SAQ en pousseraient plusieurs vers encore plus de précarité ou même vers le chômage. Ce serait insidieux de leur demander d’être dans de plus mauvaises conditions.

La bataille du syndicat des employés de la SAQ dépasse la simple négociation des conditions de travail de ses membres. Il ne pourrait lui être reproché de vouloir réduire la précarité chez ses membres et assurer une meilleure conciliation famille-travail, mais leur lutte prend encore plus de valeur pour la population quand nous savons qu’elle gardera publics les profits de la SAQ.