Vanessa Pilon annonce une triste nouvelle sur Instagram

Vanessa Pilon a annoncé une bien triste nouvelle sur Instagram jeudi: l'animatrice a dû dire adieu à son bulldog français, Sarah chien, hier.

Son petit animal de compagnie qui partageait sa vie depuis les six dernières années a été victime d’une violente crise de convulsions, probablement causée par une tumeur au cerveau. Vanessa Pilon a expliqué que son état de santé s'est ensuite rapidement détérioré et qu'Alex Nevsky et elle ont dû lui dire adieu hier matin.

«Nous attendons toujours l’arrivée de notre fille avec fébrilité et joie, mais entre temps, nous avons dû dire adieu à un autre membre de notre famille, Sarah chien», indique Vanessa dans une publication touchante.

C'est avec une grande tristesse, mais une certaine sérénité, que la future maman parle de cette épreuve.

«C’est à la fois le pire timing et le meilleur que j’aurais pu imaginer pour se dire adieu. Sarah aura été ma meilleure amie pendant 6 ans, m’accompagnant dans l’intimité comme sur les plateaux de télé, dans la vie comme sur les réseaux sociaux. Une grande âme, une présence lumineuse, incarnée dans une petite créature sympathique (et bruyante).»

Comme Sarah chien était également très aimée par les abonnés de Vanessa Pilon, cette dernière a tenu à annoncer la triste nouvelle sur ses réseaux. Lisez son message touchant juste en bas.