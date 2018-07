25 trésors de bières partout au Québec cet été

Portneuf

Le nez : Agrumes et conifères

En bouche : Soyeuse et délicatement amère

Pourquoi on en rapporte : À part son nom et son étiquette qui évoquent les merveilles des vacances, c’est une IPA de grand calibre qui nous force à relaxer et à retomber en vacances.

Estrie

Le nez : Fruits tropicaux et verdure

En bouche : Moelleuse et bien amère

Pourquoi on en rapporte : Impossible à trouver à part en fût ou au dépanneur du Siboire Jacques-Cartier­­­, cette IPA en hommage au Vermont laisse de beaux souvenirs sur les papilles.

En bouche : Miellée et céréalière

Le nez : Fruits jaunes et agrumes

En bouche : Fruitée et poivrée

Pourquoi on en rapporte : Cette petite bombe de houblon ne titrant même pas 5 % déploie un agréable panier de fruits sous notre nez en plus de présenter la distinctive touche poivrée de la maison.

Basses-Laurentides

Saison de la Mouche Noire

De la Microbrasserie Noire et Blanche, à Saint-Eustache

Le nez : Conifères et fruits variés

En bouche : Riche et effervescent

Pourquoi on en rapporte : Voilà une bière multidimensionnelle des milliers de fois plus agréables que son nom l’indique. À mi-chemin entre une Black IPA et une Saison, elle marche avec élégance sur un fil de fer stylistique.

Beauce

Sieur de Léry

Photo courtoisie De Frampton Brasse, à Frampton

Le nez : Baguette de pain et herbes

En bouche : Douillette et facile à boire

Pourquoi on en rapporte : L’expérience de la déguster sur la terrasse de la brasserie avec vue sur la cime des arbres tout autour se doit d’être répétée. Parfait, ils en vendent pour emporter au même comptoir !

Montréal

7205.008

De la Brasserie Harricana, près de la Petite-Italie

Le nez : Griottes et terre

En bouche : Boisée et acidulée

Pourquoi on en rapporte : Les créations barriquées de Francis Richer frappent toujours dans le mille et cette bière inspirée des Krieks belges ne fera surtout pas exception avec les amateurs d’acidité et de fruits francs. Photo tirée de Facebook

Cerna Hora

De L’Amère à Boire, dans le Quartier Latin

Le nez : Céréales et herbes fraîches

En bouche : Soyeuse et juste assez amère

Pourquoi on en rapporte : Un des secrets les mieux gardés de la ville : on peut acheter des bouteilles d’un litre de cette réconfortante lager d’inspiration tchèque en demandant au comptoir du brouepub.

Côte-Nord

Flume

Photo courtoisie De la Microbras­serie St-Pancrace, à Baie-Comeau

Le nez : Biscuits et miel

En bouche : Lisse et facile à boire

Pourquoi on en rapporte : C’est le genre de bière qui nous rappelle pourquoi on aime la Côte-Nord. Il y règne un calme et une franchise hors du commun­­­.

Bas-St-Laurent Blanche Tête et les Sept Grains De Tête d’Allumette, à Kamouraska

Le nez : Un gros bouquet de fleurs

En bouche : Fruitée et effervescente­­­

Pourquoi on en rapporte : Son parfum floral nous transporte dans les champs derrière la brasserie avec vue sur le fleuve. Photo tirée de Facebook