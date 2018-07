BEAUDIN, Hélène

À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 juillet 2018, à l'âge de 57 ans, est décédée dame Hélène Beaudin, fille de dame Louise Méthot et de feu monsieur André Beaudin. Elle demeurait à Shawinigan. Les membres de la famille recevront les condoléances àle samedi 21 juillet 2018 de 19 h à 21 h, il est à noter qu'il n'y aura pas de cérémonie après les condoléances. Outre sa mère Louise Méthot, Madame Beaudin laisse dans le deuil ses filles: Pascale Lecours (Stéphane Beaulieu), Chantale Lecours (Daniel Brisebois); ses petits- enfants: Nathan, Tristan, Médéric et Clément; ses sœurs, son frère, beaux- frères et belle-sœur: Carole (Peter), Claude (Stéphane), Benoit (Nathalie), sa belle-maman Liette Thériault ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la fille de feu André Beaudin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Hôtel-Dieu de Québec) www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec Tél. : 418-525-4385 Les funérailles sont sous la direction de