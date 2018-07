[AUDIO] Def Leppard reprend Personal Jesus de Depeche mode et... c'est pas si dégueulasse!

Personne n’aurait pu imaginer un tel mélange des genres au cours des années 80.

Les nombreuses couches de guitares de Def Leppard et la voix haut perché de Joe Elliott semblaient alors incompatibles avec l’univers synth-pop de Depeche Mode. Et pourtant...

Comme le mentionne Ultimate Classic Rock, cette version remaniée du hit de Depeche Mode est parue dans le cadre du concept Spotify single sur la plateforme du même nom.

Depuis 2016, Spotify invite des artistes à leur studio de New York à enregistrer une nouvelle version d’un de leur classique, comme s’il s’agitait du «Côté A» d’un 45 tours (single), et une reprise pour le «Côté B».

Def Leppard a choisi son classique Hysteria et a opté pour Personal Jesus pour compléter le concept.

Les fans des derniers concerts de Def Leppard auront peut-être remarqué que cette nouvelle mouture de Personal Jesus jouait tout juste avant que le groupe n’entre sur scène.

Certes, on est très loin de la version toute dépouillée et ténébreuse que Johnny Cash avait proposée sur son album American IV: The Man Comes Around.

À quand une reprise de Pour Some Sugar on me par Depeche Mode? Ou Love Bites peut-être?