[PHOTOS] C’est le temps des vacances pour les travailleurs de la construction

C’était jour de fête sur les chantiers de construction de la grande région de Québec vendredi: les travailleurs célébraient le début de vacances bien méritées. Pour la plupart, sur le coup de midi, c’était «bye bye, boss» pour les deux prochaines semaines.

Le Journal n’a pas eu à chercher très longtemps pour trouver des travailleurs de la construction heureux en ce vendredi matin. Sur un imposant chantier au coin du boulevard Robert-Bourassa et de l’avenue de Varsovie, Roch-Émile Dion avait hâte que la journée se termine.

Photo Jean-François Desgagnés

«On a commencé à 6 h pour finir à 14 h 15, mais on ne prendra pas de break de midi, donc on devrait être bons pour finir encore plus tôt», expliquait le travailleur qui fera un séjour en Gaspésie pendant ses vacances. «Un petit cinq jours dans la deuxième semaine. La première, je vais pouvoir me reposer, ma blonde ne sera pas là», plaisantait le sympathique gaillard.

Sur le boulevard Hamel, un employé de Coffrage LD s’affairait à ramasser ses vêtements de travail et ses casques, question d’être prêt à partir... après avoir pris une bonne bière avec ses collègues! «Ça ne sera pas des grosses vacances, je m’en vais travailler sur les foins», a soupiré Gabriel Gagné, qui entend bien profiter d’au moins une ou deux journées de repos.

Photo Jean-François Desgagnés

Pas de tout repos

Si l’ambiance était détendue, il y avait tout de même du travail à faire avant de pouvoir partir l’esprit tranquille. Sur un chantier de la compagnie Beaudet et Saucier, le surintendant Jimmy Simard se sentait un peu coupable de devoir garder certains employés plus tard que prévu.

«J’en ai qui vont finir vers 18 h ce soir et je me sens vraiment désolé pour eux, mais on n’a pas le choix», s’excusait le patron, expliquant que de petits retards le forçaient à pousser la machine, même à quelques heures des vacances.

«La grève des grutiers nous a fait prendre un peu de retard et la météo aussi, à quelques reprises. On fait couler du béton aujourd’hui, donc on n’a pas le choix de finir, même si on a fait des journées de 14-15 heures cette semaine pour y arriver», a expliqué M. Simard.

80 % de la main-d’œuvre

À l’échelle de la province, quelque 150 000 travailleurs et employeurs de la construction seront en vacances durant les deux prochaines semaines, selon la Commission de la construction du Québec. Ce nombre représente 80 % de la main-d’œuvre totale.

Photo Jean-François Desgagnés

«Les gars le méritent, parce qu’ils travaillent fort pas à peu près», a fait remarquer Jimmy Simard, qui compte ne pas trop penser au boulot pendant les 14 prochains jours. «Pas question que je fasse des travaux chez nous! On s’en va au chalet. D’ailleurs, ma blonde m’attend déjà là-bas», précise le responsable de chantier, pressé de retrouver les siens.