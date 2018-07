FLUET, Yvette Grenier

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 juillet 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Yvette Grenier, épouse de feu monsieur Rolland Fluet. Elle demeurait à Québec.et de là mise en crypte au Parc commémoratif La Souvenance. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, ses fils: Pierre, Jean (Johanne Tremblay) et Jacques (Ginette Martin); ses petits-enfants: Patrick Fluet (Josée Paquin), Dany Fluet (Julie Turgeon), Claudia Dussault (Audrey Roy Paré) et Éric Tremblay (Mélanie Boivin); ses deux arrière-petites-filles: Camille et Lily-Anne. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs: feu Rita (feu Gérard Lavoie), feu Gemma (feu Marcel Fiset), feu Paul-Émile (feu Irène Légaré) et feu Jacqueline (feu René Lavoie). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au Dr Roy et Dr Beauchemin ainsi qu'à tout le personnel des départements de neurologie et de soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour les bons soins et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.