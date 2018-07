D’autres vins d’été pour accompagner vos salades

La chaleur s’est installée depuis maintenant presque un mois. Bien que plusieurs se soient plaints de la canicule, de mon côté, j’accueille cette période chaude avec grand bonheur, en me rappelant que l’été est trop court au Québec et que, dans six mois, nous risquons d’avoir les pieds dans la neige et plusieurs degrés au-dessous de zéro.

Dans ma chronique précédente, je vous ai recommandé des vins pour accompagner les salades. Je vous propose ici de continuer avec quelques suggestions supplémentaires dans le même ordre d’idées. Les légumes étant de saison, vous pouvez manger des produits locaux bien savoureux et plein de vitamines. C’est donc le temps ou jamais d’en profiter.

Pour ceux et celles d’entre vous qui commencent leurs vacances, je vous souhaite d’en profiter pleinement ! Pour ce qui est de l’équipe des Méchants Raisins, nous ferons relâche pour les trois prochaines semaines.

Masciarelli 2017

Trebbiano D’Abruzzo : La région des Abruzzes se situe dans le jarret de la botte italienne et propose des vins à base des cépages montepulciano et trebbiano. Ce dernier, généralement frais et assez discret, peut faire des vins blancs très honnêtes, comme c’est le cas ici. Les notes de pomme jaune, citron, miel et amande font place à une bouche fraîche et droite. Le vin a une jolie patine, et sa finale est zestée et tonique. Ce trebbiano pourra accompagner une salade de fenouil pour un premier service qui a du croquant.

13 % Italie | Vin blanc | 14,25 $ | 3,1 g/l

★★ | $1/2

CODE SAQ : 12635097

Givry, Buissonnier, 2015

Caves des vignerons de Buxy : La salade César est une favorite des Québécois. J’en ai fait personnellement une spécialité, pour le plus grand plaisir de ma famille et de mes amis. Elle a tout pour plaire, le bacon étant l’ingrédient incontournable. Pour accompagner cette salade, vous aurez besoin d’un vin légèrement boisé pour tenir tête aux lardons et qui a suffisamment de texture pour s’harmoniser avec la sauce onctueuse et le parmesan. Sur l’appellation Givry, ce chardonnay du sud de la Bourgogne répond parfaitement à la commande. Sa bouche ronde et facile aux arômes de noisette et de pêche saura plaire. Régalez-vous !

12,5 % France | Vin blanc | 24,95 $ | Moins de 1,2 g/l

★★ ½ | $$ ½

CODE SAQ : 13594581

Le Régal 2017

Minervois, Vignoble du Loup Blanc : Le domaine du Loup Blanc appartient au Québécois Alain Rochard. Si vous voulez faire sa rencontre, c’est le propriétaire du sympathique bar à vins Rouge Gorge à Montréal. Son minervois rosé, Le Régal est élaboré avec du grenache complété par un peu de cinsault. Ce vin certifié d’agriculture biologique est fruité et frais. Facile, il se boit à grandes lampées et fera un compagnon d’intérêt avec une salade thaïe aux crevettes. Qui plus est, ce sera un joli accord de couleur.

13 % France | Vin rosé | 19,50 $ | Moins de 1,2 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 12883429

Heinrich 2015

Burgenland, Blaufränkisch : Le blaufränkisch est un cépage classique de l’Autriche offrant des vins frais et épicés qui ne manquent pas de caractère. Heinrich, petit domaine viticole familial situé tout près du lac Neusiedler, à l’extrême est du pays, élabore un blaufränkish aux notes de fruits noirs et à la petite pointe rustique. L’acidité fraîche combinée à des tanins fins et légèrement crayeux en fait un vin rouge d’été idéal pour accompagner une salade tiède de magret de canard grillé au barbecue.

12,5 % Autriche | Vin rouge | 24,00 $ | 2,0 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 10768478

Vitteaut Alberti

Crémant de Bourgogne, Blanc de Blancs brut : Pour souligner les vacances et bien débuter celles-ci, pourquoi pas quelques bulles ? Je ne peux passer sous silence le retour sur les tablettes d’un de mes produits favoris. Chouchou de votre sommelière, ce mousseux à méthode traditionnelle élaboré à base de chardonnay est juste délicieux. L’effervescence est fine, la bouche est crémeuse, le dosage précis. Il saura souligner de façon festive ce moment tant attendu ! Bonnes vacances et à votre santé !

12 % France | Vin mousseux | 24,55 $ | 9,9 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 12100308

