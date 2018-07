Demi Lovato dit adieu au brun et ça lui va à merveille

Un vent de fraîcheur dans la chevelure de Demi Lovato!

Une publication partagée par Demi Lovato (@ddlovato) le 9 Juil. 2018 à 8 :46 PDT

La belle brunette a décidé d’éclaircir sa longue crinière brun foncé pour l’été. Elle avait partagé un avant-goût de sa nouvelle coloration dans une «story» publiée sur Instagram il y a quelques jours.

Demi Lovato/Instagram

La chanteuse de Sorry Not Sorry a partagé quelques images de sa transformation sur Instagram, pour le plus grand plaisir des curieux.

Une publication partagée par Demi Lovato (@ddlovato) le 20 Juil. 2018 à 11 :15 PDT

«Blonde-ish», a simplement indiqué Demi dans la légende accompagnant les trois photos. Sous la publication, les commentaires sont élogieux: tous s’entendent pour dire que ce changement capillaire lui va à merveille!

Demi Lovato a succombé à la tendance de l’heure pour les brunettes: le bronzing.

