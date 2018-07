Des collations délicieusement déshydratées

Concoctez des collations santé hautement savoureuses et énergétiques, à déguster au terrain de jeux, en expédition ou à la plage, en déshydratant légumes, herbes, viandes, pains et fleurs comestibles.

Le rapide

Photo courtoisie

Gagnez du temps et de l’espace, puis faites le plein de saveurs ! Le déshydrateur Turbo EZ-Store à 5 plateaux de Ronco possède un ventilateur turbo à thermostat réglable, qui déshydrate les aliments deux à trois fois plus vite qu’avec le modèle original. Les plateaux s’empilent pour un rangement facile, après les avoir nettoyés au lave-vaisselle.

Le gourmand

Photo courtoisie

Pour déshydrater les fruits que vous dégusterez en collations, les légumes et les herbes qui agrémenteront vos soupes, la viande que vous appréciez séchée, le pain à transformer en croûtons et les fleurs comestibles qui décoreront vos créations culinaires, le déshydrateur Vit Pro de Salton vous sera bien utile. Il compte cinq plateaux circulaires qui n’ont pas à être déplacés pendant le séchage, un contrôle de la température, un moteur silencieux, deux plateaux supplémentaires pour les herbes et les roulés de fruits, ainsi qu’un couvercle ventilé.

Le prolifique

Photo courtoisie

Doté de cinq plateaux (15 x 15 pouces), le déshydrateur Excalibur est idéal pour produire de grandes quantités d’aliments déshydratés. Ses technologies de flux d’air horizontal Parallex et de fluctuation Hyperwave procurent un chauffage et un séchage des plus efficace. L’appareil compte un thermostat ajustable (105 à 165 °F) et une minuterie de 26 heures avec fonction d’arrêt automatique.

Le compartimenté

Photo courtoisie

Avec ses six plateaux compartimentés, sa capacité de 480 pouces carrés, son ventilateur de sept pouces et 350 watts, sa conception unique des plateaux qui augmente la circulation de l’air sur tous les étages et son couvercle ventilé, ce déshydrateur EZDry par Excalibur multipliera vos délices maison.

Le numérique

Photo courtoisie

Ce déshydrateur numérique d’Hamilton Beach compte cinq plateaux de déshydratation empilables, une feuille maillée pour les aliments délicats, comme les herbes, et un plateau pour préparer des rouleaux aux fruits. Il offre une puissance de 500 watts, une température réglable de 100 à 158 °F, une circulation d’air constante pour une déshydratation uniforme, un couvercle transparent permettant de surveiller les aliments et une minuterie de 48 heures.