Disque dur au Festif de Baie-Saint-Paul: comme sur un nuage... avec Hubert Lenoir!

Le plus embêtant de notre première soirée au Festif! De Baie-Saint-Paul? Avoir à choisir entre les shows à voir, et ceux qu’on va manquer!

La soirée est juste parfaite, le vent est tombé et le ciel est clair. Vraiment, c’est l’idéal.

Le cas Lenoir

Attendu, Hubert Lenoir foule la scène principale, énergique, dès la première note. Le ton est donné.

Je dois l’admettre, je ne connaissais rien de cet artiste dont on parle tant.

Sa prestation scénique a été endiablée, un auditoire conquis, dont la majorité connaissait déjà l’œuvre. Un chœur intéressant quand Lenoir laissait la foule dicter le refrain. Et il y a cet esthétisme aussi, quelque chose d’un jeune Robert Smith.

Photo: Catherine Boisvert La séquence Lenoir, Geoffroy, Patrick Watson procédait, justement, d’un agencement musical et esthétique cohérent; ce lyrisme parfois boosté aux rythmes accrocheurs. Et cette voix, celle de Watson, annoncée d’office, d’haut d’un balcon adjacent à la scène principale, trouvaille originale... Photo: Catherine Boisvert Mais on commençait à avoir des fourmis dans les jambes. On avait envie de bouger, un peu plus que le dandinement poli auquel nous venions de mettre un terme.

La soirée est jeune, 23h à peine. Mononc’ Serge ou Galaxie?

On coupe la poire en deux

Direction sous-sol d’église pour assister au début du show du premier.

Photo: Catherine Boisvert Délirant Mononc’ Serge qui teinte chaque chanson d’un spot politicien cynique pour se moquer de l’ambiance qui règne en la matière au Québec.

«En voulez-vous des promesses mes tabarnaks!» Et l’ex-Coloc qui entame sa toune West Edmonton Mall en jurant qu’il déménagera ce symbole de démesure consumériste «pas juste au Québec, mais icitte! À Baie-Saint-Paul!»

Un grand merci aux organisateurs d’ailleurs qui ont garni ce sous-sol d’immenses ventilateurs qui ajoutaient à ce décor iconoclaste.

Bien sûr que ça grouillait en avant de la scène, mais il y avait aussi ce vent intérieur qui décoiffait, au rythme de la musique.

Photo: Catherine Boisvert Galaxie: rock laser dansant!

Je suis un fan fini de Galaxie.

Ceci n’est pas une critique musicale, ce n’est pas mon métier.

Mais je le dis tout de suite: je suis vendu d’avance. J’ai vu Langevin et sa gang faire des shows complètement déments, mais aussi, parfois, plus tranquilles.

Comme la fois où ils étaient venus dans mon patelin, dans La Petite-Nation. Une salle dégarnie cette fois-là. Un peu déprimant.

Puis il y a des shows comme celui d’hier soir.

Absolument débile. Et il y avait foule. Heureux ceux qui ont décidé de se rendre tôt à ce spectacle couru.

Ce groupe-là laisse tout sur la scène. Fallait voir Olivier Langevin enchaîner les solos et les longs riffs de ce «rock laser dansant» tel que l’a nommé le blogue Canal auditif jadis, formule si bien trouvée.

Et tout y était, crowdsurfing, pogo stick, mosh pit heureux (on pouvait y aller en gougounes tsé!) et beaucoup de danse. Un jeudi aux allures de samedi soir!