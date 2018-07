État des forces en F1: Kimi Raikkonen est encore dans le coup

Marqué par plusieurs luttes en piste, le Grand Prix de Formule 1 de Grande-Bretagne a permis à Sebastian Vettel d’augmenter à huit points son avance en tête du classement des pilotes.

Vettel et Lewis Hamilton, les deux prétendants au titre cette saison, ont d’ailleurs animé le spectacle.

Voici donc l’état des forces des pilotes de F1 mis à jour après l’escale anglaise. Pour établir ce classement, les performances des pilotes au cours des trois plus récentes courses sont prises en compte.

1. Kimi Raikkonen, Ferrari (4e lors du dernier classement)

Poussé vers la sortie depuis quelques années chez Ferrari par les observateurs en raison d’une baisse de régime, le vétéran pilote finlandais montre une agressivité renouvelée depuis trois courses.

Malgré un accrochage qui a relégué Lewis Hamilton en fond de peloton pour lequel il a écopé d’une pénalité de 10 secondes au premier tour, Raikkonen est monté sur le podium pour une troisième course de suite.

Premier à effectuer un arrêt aux puits, il a gardé le rythme après être revenu en piste 11e. Il a doublé plusieurs adversaires pour demeurer dans la lutte jusqu’à la fin, prenant le dessus sur Valtteri Bottas lors des derniers tours.

2. Max Verstappen, Red Bulls (1er)

Le jeune Néerlandais a une fois de plus été à la hauteur, roulant troisième pour la majeure partie de la course en sol britannique. Il a notamment défendu avec génie cet échelon devant Raikkonen pendant plusieurs boucles. Un ennui avec les freins lui a toutefois été fatal à deux tours de la fin.

3. Charles Leclerc, Sauber (3e)

Une fois de plus, la recrue a été en mesure de tirer son épingle du jeu. Menant sa Sauber jusqu’en Q3 lors des qualifications, le Monégasque roulait huitième lorsqu’il est passé aux puits. Une erreur lors de cet arrêt l’a toutefois contraint à abandonner quelques secondes après sa sortie.

4. Lewis Hamilton, Mercedes (5e)

Le champion du monde en titre pouvait rêver à une cinquième victoire de suite devant ses partisans après avoir décroché la position de tête. Un accrochage avec Raikkonen l’a toutefois forcé à reprendre la piste de la 18e position.

Le Britannique a ensuite rapidement remonté jusqu’en sixième place, derrière les autres ténors des trois écuries de pointe. L’intervention de la voiture de sécurité et une stratégie à deux arrêts des Ferrari et des Red Bull lui ont ensuite permis de terminer deuxième.

5. Esteban Ocon, Force India (9e)

Le Français a été constamment plus rapide que son coéquipier depuis quelques courses. En territoire britannique, il a obtenu les points de la septième place, prenant l’ascendant sur Sergio Perez au classement (25 points contre 24).

6. Valtteri Bottas, Mercedes (3e)

Partant quatrième, Bottas a réalisé un bon départ, s’installant deuxième. L’intervention de la voiture de sécurité et la décision de n’effectuer qu’un seul arrêt lui ont permis de prendre la tête, momentanément, mais l’usure de ses pneus lui a finalement coûté trois positions.

7. Kevin Magnussen, Haas (7e)

Haas a une fois de plus démontrer son bon rendement en qualifications, accaparant les deux premières positions derrière les trois écuries dominantes. Un contact entre les deux monoplaces après le départ a toutefois faire perdre plusieurs places à Magnussen et Romain Grosjean.

Le Danois est malgré tout remonté jusqu’en neuvième place pour ajouter deux points à son total.

8. Sebastian Vettel, Ferrari (8e)

Devancé par 44 millièmes de seconde par Hamilton en qualifications, l’Allemand a pris l’ascendant dès le départ. Glissant en deuxième place en vertu d’un choix stratégique lors d’une neutralisation en fin de course, Vettel, avec des gommes neuves, a agressivement attaqué Bottas pour reprendre son dû.

9. Nico Hulkenberg, Renault (ND)

L’Allemand a dépassé Leclerc et Ocon et profité de l’accrochage entre les voitures Haas et des ennuis de Hamilton pour transformer sa 11e place sur la grille de départ en sixième position en piste dès le premier tour.

Le pilote de Renault a ainsi décroché le titre de «meilleur des autres» en Angleterre, notamment en vertu d’un pari audacieux: Renault a été la seule équipe à chausser les pneus durs dans cette course.

10. Fernando Alonso, McLaren (ND)

Malgré un chamboulement dans la direction de McLaren, marqué par le départ du directeur de l’équipe, Éric Boullier, Alonso garde la tête baissée. Souvent agacé – voire critique – à la radio, l’Espagnol montre tout de même une régularité exemplaire. Au Royaume-Uni, il est parvenu à remonter de la 13e place au départ à la huitième position au classement final.

Exclus de justesse

Carlos Sainz fils, Renault

Sainz a été éliminé dès la Q1, puis a dû abandonner à la suite d’un accrochage avec Romain Grosjean. Un week-end décevant pour un pilote qui a montré quelques coups d’éclat cette saison.