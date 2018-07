Ford rappelle 550 000 véhicules

Ford a procédé au rappel de 550 000 en Amérique du Nord. De ce nombre, 37 000 se trouvent au Canada.

Ce rappel concerne une défectuosité de la boîte de vitesses. En effet, la bague qui unit le câble de sélection et la transmission pourrait se détacher.

Ainsi, lorsqu’un automobiliste manipule son levier de vitesse pour embrayer la position Park, par exemple, il se pourrait que le véhicule demeure en position Drive. Le véhicule continuerait donc d’avancer alors que le conducteur prévoit que celui-ci demeure arrêté.

Il est donc conseillé d’utiliser le frein à main pour éviter que le véhicule se déplacer à un moment non désiré.

Tous les véhicules du constructeur américain ne sont pas touchés. Le rappel cible les Ford Fusion de 2013 à 2016 de même que les Ford Escape de 2013 à 2014.

Pour le moment, aucun accident n’aurait été causé par la défectuosité de cette composante.

Ford Canada contactera chacun des propriétaires dans les prochaines semaines et le remplacement de la pièce sera effectué sans frais chez les concessionnaires.

Chez Ford, on fait les manchettes pour une seconde fois cette semaine. Plus tôt, on a annoncé que le constructeur allait devoir vers près de 300 M$ à des victimes suite à de la publicité mensongère en lien avec les coussins gonflables défectueux de Takata.