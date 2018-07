Importante saisie de stupéfiants en Beauce: quatre individus arrêtés

La Sûreté du Québec (SQ) a effectué plusieurs perquisitions jeudi en Beauce, ce qui lui a permis de saisir une importante quantité de stupéfiants et de mettre la main au collet de quatre suspects.

La première perquisition a été faite dans deux logements de la 121e Rue, à Saint-Georges. Plus de 2600 comprimés de méthamphétamine, 1120 grammes de cannabis, deux grammes de cocaïne et environ 200 $ ont été saisis par des agents du poste de la MRC de Beauce-Sartigan.

Sur place, un homme de 40 ans et une femme de 39 ans ont été arrêtés. L’homme doit comparaître ce matin au palais de justice de Saint-Joseph sous divers chefs d’accusation liés aux stupéfiants, tandis que la femme a été libérée et devrait comparaître ultérieurement par voie de sommation.

Le même jour, des agents du poste de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont procédé à une perquisition dans une résidence de la rue Des Prés, à Sainte-Marie.

Cette intervention a également permis aux policiers de mettre la main sur une quantité importante de stupéfiants, soit 15 comprimés de méthamphétamine, plus de 95 grammes de cannabis et environ 625 $.

Deux hommes, âgés de 44 et 64 ans, de Sainte-Marie, ont été arrêtés. Ils ont été libérés et le dossier sera soumis à la Direction des poursuites criminelles et pénales pour évaluation.