Jordan Oesterle, la carte cachée en Arizona

Les Coyotes de l’Arizona ont rendu service aux Blackhawks de Chicago, la semaine dernière, en absorbant le salaire du nouveau retraité Marian Hossa, mais ils ont aussi obtenu un défenseur au potentiel intrigant en la personne de Jordan Oesterle.

Jamais repêché par une formation de la LNH, l’arrière de 26 ans a touché la cible cinq fois en plus d’amasser 10 mentions d’aide en 55 parties, l’an dernier. Il s’est aussi classé au deuxième rang des Blackhawks pour l’utilisation par match avec une moyenne de 20:31.

Le directeur général des Coyotes John Chayka se félicite d’avoir mis la main sur l’ancien des Oilers d’Edmonton.

«Nous croyons que Jordan jouera un rôle important à notre ligne bleue, a déclaré le DG au site NHL.com. Sa versatilité lui permettra de jouer sur n’importe laquelle des trois paires défensives en ayant un impact positif sur notre jeu.»

Dans les faits, Oesterle devra d’abord se battre avec d’autres défenseurs réservistes au camp d'entraînement en Arizona, mais ses 55 parties jouées l’an dernier lui ont donné confiance et expérience.

«J'ai l'impression d’avoir trouvé mon rythme et que je peux bien jouer au niveau de la LNH, a-t-il dit. Je ne dis pas que je suis un joueur établi, mais j’ai confiance et, dans mon esprit, je me sens capable de jouer dans un top six.»

Chayka s’est d’ailleurs dit impressionné par son bagage.

«Nous l’avons acquis pour sa capacité de bien provoquer des revirements et appuyer l’attaque. Il est un joueur intelligent avec un bon coup de patin. Il peut contribuer sur le plan de l’attaque.»

Oesterle a produit cinq buts et 16 aides en 80 matchs dans la LNH avec Edmonton et Chicago.