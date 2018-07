C’est connu depuis plusieurs mois, François Legault choisit lui-même tous les candidats qui seront en lice pour la Coalition avenir Québec lors de la prochaine élection. Cette stratégie en est une d’efficacité, mais c’en est également une de contrôle.

Le chef de la CAQ tient en effet les rênes de son parti au plus court. Peur des dérapages ou difficulté à déléguer? Peut-être un peu des deux.

La muselière comme technique

Plus récemment, les discussions à propos de la « méthode Legault » ont porté sur sa gestion des médias sociaux. Une note interne à l’intention des employés, des élus et des bénévoles de la CAQ a commencé à circuler et son contenu en fait sourciller plus d’un.

C’est que la note va plutôt loin. On demande aux employés, aux détenteurs de fonctions officielles et aux candidats de la CAQ de ne pas intervenir sur des blogues, des sites de nouvelles ou même Facebook et Twitter sur des sujets politiques ou dans le cadre de débats partisans.

Entendons-nous, toutes les organisations politiques, comme plusieurs entreprises, tentent de diriger adéquatement le message transmis par leurs équipes. Il y a là une question d’image de marque.

Mais la Coalition avenir Québec va beaucoup plus loin en demandant à ses employés, officiers et candidats de se restreindre à un point tel qu'ils ne sont autorisés qu'à relayer les messages « officiels » sans les commenter!

Ça et se faire dire « ta yeule », c’est la même chose.

On t’estime assez pour te prendre comme candidat, t’embaucher ou te donner des fonctions officielles, mais pas assez pour te laisser commenter une nouvelle sur Facebook... La confiance règne.

La recette Trump

La plus récente nouvelle à propos de la « méthode Legault », c’est sa manie de bloquer les usagers de Twitter qui ne font pas son affaire. On rapporte même que François Legault a bloqué des journalistes de son fil Twitter.

Questionnée sur la chose, la porte-parole de la CAQ a expliqué que monsieur Legault gère lui-même et seul son compte Twitter. (Êtes-vous surpris?) Il arrive parfois que des trolls envahissent son compte et l’empêchent de lire attentivement les commentaires des « vraies gens ».

Sérieux ? On ressort le concept des « vraies gens » ?

Parce que si on veut exclure les imbéciles qui crachent leur fiel et prônent la violence, il s’agit aussi de « vraies gens ». Ils sont juste plus crétins que les autres et leurs publications le démontrent rapidement. La plupart du temps, la communauté virtuelle les remet à leur place sans qu’on ait à trop intervenir.

Mais si par « vraies gens » on sous-entend « les gens qui pensent qu’on est beau et qu’on est bon », là il y a un problème.

Monsieur Legault aspire à la plus haute charge de l’État québécois, mais refuse de voir les propos de ceux qui ne sont pas d’accord avec lui. Si on en croit les nombreux usagers de Twitter qui se disent bloqués par François Legault, la purge n’a pas frappé que des hurluberlus. Ça en dit long sur le personnage aux commandes du clavier et du parti.

Pour la petite histoire, le président des États-Unis avait aussi la malheureuse tendance à bloquer ses détracteurs sur Twitter, son passe-temps favori.

Le 23 mai dernier, un juge du district de Manhattan a déclaré que la pratique de Trump allait à l’encontre du premier amendement de la constitution américaine . Désormais, tous les élus américains qui choisissent de bloquer un usager peuvent être poursuivis et ils risquent fort de perdre en cour.

François Legault devrait probablement revoir sa méthode.