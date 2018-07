La ministre Boulet invite les Québécois à voyager au Québec

TROIS-RIVIÈRES | À l'aube des vacances de la construction, la ministre du Tourisme Julie Boulet invite les Québécois à visiter d'abord et avant tout le Québec.

«Si chaque Québécois passait un week-end de plus au Québec pendant ses vacances annuelles, ça amènerait des retombées économiques de 3 milliards $ de plus au Québec», a lancé la ministre responsable de la Mauricie, vendredi.

«On a des régions extraordinaires, fabuleuses. On peut faire du tourisme de nature et d'aventure, du tourisme gourmand et du tourisme culturel», a-t-elle poursuivi.

Des travailleurs de la construction interrogés à la sortie d'un chantier à Trois-Rivières ont avoué leur préférence pour le Québec. L'un d'eux part en camping «à Saint-Barthélemy la première semaine et au Lac-Saint-Jean la seconde».

Julie Boulet reconnaît «que notre industrie touristique se porte déjà bien, mais qu'on serait meilleur si les Québécois commençaient par rester chez eux et par visiter les régions autour d'eux».