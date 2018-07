La SQ très présente pour lancer les vacances

Les vacances de la construction coûteront un peu plus cher que prévu pour plusieurs automobilistes au pied pesant surpris par des agents de la Sûreté du Québec, vendredi.

Tel qu’annoncé, le corps policier a intensifié sa présence sur les routes du Québec pour faire face au volume accru de circulation. Les policiers auront à l’oeil les vacanciers pour les deux prochaines semaines, qui se classent chaque année parmi les plus meurtrières.

Des dizaines d’automobilistes l’ont appris à leurs dépens sur le boulevard Sainte-Anne, à la hauteur de la chute Montmorency, où une opération radar a été mise en branle une bonne partie de la journée, vendredi.

«Ça nous rappelle à l’ordre, c’est une bonne chose», philosophe Céline, qui venait de recevoir une contravention de 122 $ pour avoir roulé à 112 dans une zone de 90. «Je pensais que j’étais dans une zone de 100», se défend la dame qui était, comme bien d’autres, sur la route des vacances.

Photo Stevens LeBlanc

Posté sur le terre-plein central du boulevard, l’officier Ghislain Harnois, qui opérait le cinémomètre portatif, n’attendait jamais très longtemps avant de prendre en défaut un conducteur. En tout, son équipe a remis une trentaine de constats d’infraction en un seul avant-midi.

«C’est le début des vacances, on veut être visible et donner le tempo», explique-t-il au Journal entre deux lectures de vitesse.

Photo Stevens LeBlanc

Surveillance tous azimuts

L’an dernier, 19 personnes sont mortes dans des collisions sur le territoire de la SQ pendant les vacances de la construction, soit la pire statistique depuis cinq ans. Les policiers veulent à tout prix faire baisser ce bilan.

En plus de la surveillance des routes, ils entendent mettre l’accent sur la prévention sur les cours d’eau et dans les sentiers.

Photo Stevens LeBlanc

«Cette année, on est vraiment tous azimuts au niveau de la SQ, on déploie les effectifs tant nautiques qu’en quad, en VTT dans les sentiers. On parle aussi de patrouille à vélo et il va y avoir des opérations du haut des airs», énumère le porte-parole de la SQ, Louis-Philippe Bibeau.

Les principales causes d’accident sur les routes demeurent la vitesse, les distractions, les facultés affaiblies et le non-port de la ceinture de sécurité.

«Il suffit de rouler 10 km/h au-dessus de la limite pour être de manière statistique 4 fois plus susceptible d’avoir une collision», rappelle M. Bibeau.

Photo Stevens LeBlanc

Centre des opérations

Au centre des opérations de la SQ à Québec, trois employés étaient responsables vendredi de coordonner le lancement de la campagne de sensibilisation.

Photo Stevens LeBlanc

«Présentement, on est très satisfaits des résultats que l’on voit sur le terrain, parce qu’on n’a aucun accident majeur et le but des opérations aujourd’hui, c’est ça. C’est de lancer un message de prévention [...] et de faire en sorte que les vacanciers puissent partir l’esprit tranquille», a résumé en milieu de journée l’officier Patrice Hovinton.