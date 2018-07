Les démocrates va-t-en-guerre et l’OTAN obsolète? Ça ne tient pas la route

Ce billet a été coécrit avec Michel Fortmann.

La chronique et les billets récents de Simon-Pierre Savard-Tremblay au sujet des relations des États-Unis avec leurs alliés de l’OTAN et avec la Russie nous ont fait sursauter et il convient de rétablir quelques faits.

Dans sa chronique du 14 juillet, Simon-Pierre Savard-Tremblay soutient que l’OTAN n’a plus sa raison d’être depuis la fin de la Guerre froide. Dans son billet du 19 juillet, il ajoute que les démocrates américains qui insistent sur l’engagement de leur pays envers l’article 5 de la charte de l’OTAN et qui expriment de sérieuses réserves au sujet de la «normalisation» des relations avec la Russie telle que proposée par le président Trump sont des va-t-en-guerre dont il doute à la fois de la bonne foi et des facultés mentales.

Mettons deux choses au clair. Primo, nous n’aimons pas la guerre. Deuxio, en tant que politologues, nous rejetons les analyses fondées sur des procès d’intention ou sur des clichés faciles qui prétendent expliquer des actions ou des prises de position politiques qui nous déplaisent en traitant de malades ou de fous ceux qui les font ou qui les prennent.

L’OTAN obsolète?

Au sujet du récent sommet de l’OTAN à Bruxelles, Simon-Pierre Savard-Tremblay affirme: « L’OTAN, qui compte aujourd’hui 29 pays membres, a été créée en 1949 au début de la guerre froide. À l’époque, empêcher l’expansion de l’empire soviétique était un objectif urgent, qui exigeait la création de ce type d’organisation. Depuis la fin de la Guerre froide, à quoi sert l’OTAN, outre à promouvoir l’hégémonie américaine sur la planète ? Aucune explication convaincante ne semble actuellement offerte ».

Il faut rappeler que la Russie a attaqué, depuis 2008, deux de ses voisins : la Géorgie et l’Ukraine dont elle a annexé une partie du territoire, la Crimée, en contravention flagrante du droit international. Il faut aussi mentionner que l’Estonie a fait l’objet de cyberattaques massives lancées par la Russie en 2007. Et que dire des interventions du Kremlin dans l’élection présidentielle américaine et dans plusieurs élections en Europe?

Oui, la menace russe sur l’Europe existe bel et bien. Au cas où il serait nécessaire de le rappeler, l’environnement régional de l’Europe, qu’il s’agisse du Moyen-Orient ou de l’Afrique et du Maghreb, est suffisamment instable pour exiger une vigilance constante et des interventions fréquentes de la part de l’Alliance atlantique. Affirmer que l’OTAN est aujourd’hui obsolète relève donc d’un manque d’information sidérant. On pourrait croire qu’en l’absence d’une alliance, les États pourraient collaborer à la pièce pour promouvoir la stabilité de la région, mais sans une organisation solide, cette croyance relève de la naïveté.

Quant à dire que la seule raison pour laquelle les États-Unis exigent une augmentation des dépenses de défense des pays européens est que ces derniers devraient acheter plus d’armement américain, c’est un peu facile. Les pays de l’Alliance doivent faire un effort de défense supplémentaire car leurs moyens militaires ont réellement besoin d’être renforcés. Le Canada ne fait pas exception. Les Forces canadiennes doivent défendre l’intégrité territoriale du deuxième pays du monde en étendue avec un matériel insuffisant et une armée qui serait en peine de déployer trois brigades. Quant au fameux complexe militaro-industriel brandi par M. Savard-Tremblay, même si les États-Unis sont le premier exportateur d’armes du monde, leurs principaux clients ne sont pas en Europe, mais bien au Moyen-Orient et en Asie, et l’Europe ne laisse pas sa place en termes de capacité de production dans ce domaine.

Pour sept décennies, l’OTAN a contribué à réduire considérablement les chances d’un troisième conflit mondial. L’Alliance atlantique doit évoluer en fonction des nouvelles réalités qu’elle confronte, mais son abolition ou son affaiblissement comporterait des risques immenses.

Les démocrates va-t-en-guerre?

Pour les raisons énoncés au tout début, nous ne sommes pas portés à prendre au sérieux un billet intitulé «Les démocrates veulent-ils la guerre mondiale?», même sous la forme interrogative, et qui affirme en sous-titre «Ils sont devenus fous», sans point d’interrogation. Non, nous ne croyons pas que les démocrates—les républicains non plus d’ailleurs—veulent la guerre mondiale, pas plus que toute personne minimalement saine d’esprit. Une argumentation fondée sur la prémisse que les représentants de l’un ou l’autre des partis établis d’une grande démocratie sont devenus fous et qui sous-entend qu’ils souhaitent la guerre mondiale devrait tout juste mériter un haussement d’épaule, mais allons-y voir quand même.

Le billet affirme que les démocrates contreviendraient à une règle selon laquelle le parti au pouvoir aux États-Unis tendrait à être plus belliqueux que le parti d’opposition. D’abord, il est loin d’être clair qu’une telle régularité existe. Par ailleurs, c’est une affirmation un peu grosse que de prétendre que la politique de l’administration Trump est moins militariste que celle de ses prédécesseurs. Sur le terrain, les choses n’ont pas beaucoup changé. Au plan des dépenses militaires, Trump est déterminé à les pousser à des niveaux stratosphériques. Quant à sa rhétorique, dans la mesure où il est possible d’y trouver un fil conducteur, celui-ci ne va certainement pas dans le sens du pacifisme.

Le billet semble dire que quiconque s’oppose aux avancées de Trump envers Vladimir Poutine est un faucon et un va-t-en-guerre. Le problème est que ces affirmations gratuites sont présentées sans la moindre trace d’analyse. Personne ne veut isoler la Russie et encore moins l’attaquer ou la provoquer. Face à la Russie, ce que réclament les critiques de Trump, tant chez les démocrates que parmi les républicains, c’est que le régime de Vladimir Poutine rende des comptes pour son comportement des dernières années. Pour que cela soit possible, la dernière chose qu’il faut faire est d’affaiblir l’OTAN, ce qui reviendrait à donner le champ libre aux visées expansionnistes de Poutine, notamment dans les pays baltes.

La politique de Donald Trump envers l’OTAN et la Russie est rejetée par la classe politique de Washington pour de très bonnes raisons. Face à l’OTAN, on ne reproche pas à Trump de faire pression pour une augmentation des budgets militaires des alliés; tous ses prédécesseurs l’ont fait. Le vrai danger de la politique de Trump réside dans son insistance à confondre l’OTAN avec un racket de protection et rendre l’engagement des Américains à défendre leurs alliés en cas d’attaque dépendant de l’appréciation qu’il fait de leur contribution monétaire.

Face à la Russie, la classe politique américaine conserve une saine prudence face aux visées expansionnistes d’un régime autoritaire qui demeure le principal rival stratégique des États-Unis et dont les ogives nucléaires, aux dernières nouvelles, sont encore pointées vers leur pays.

Le billet de Simon-Pierre Savard-Tremblay se termine sur des affirmations qui relèvent purement du procès d’intention. Il accuse les démocrates de vouloir la guerre et d’agir de façon irresponsable en s’opposant aux agissements erratiques du président Trump. Ça ne tient pas debout. Il y a des raisons légitimes d’être critique de l’OTAN ou d’appuyer certains aspects de la politique de Donald Trump, mais ces sujets sont trop importants pour qu’on les traite à la légère.

Pour conclure, par souci de transparence, nous souhaitons souligner que monsieur Savard-Tremblay est diplômé de notre département. C’est un des raisons pour lesquelles nos attentes à son endroit sont élevées. Nous avons appris par ailleurs qu’il a récemment obtenu un doctorat en sociologie. Nous l’en félicitons chaleureusement, mais nous tenons à lui rappeler que les privilèges que confère un tel titre s'accompagnent de la responsabilité de fonder ses affirmations sur des arguments solides et des faits avérés, même dans un billet polémique.

Michel Fortmann est professeur honoraire au Département de science politique de l’Université de Montréal et chercheur au CÉRIUM. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages et d’une multitude d’articles sur les questions militaires et stratégiques, il a fondé et demeure membre du Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale de l’Université de Montréal et de McGill (CEPSI).

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM