Les quantités d'alcool que les Québécois peuvent rapporter d'une autre province pourraient bientôt doubler

SAINT ANDREWS | Les quantités d’alcool que les Québécois peuvent rapporter d’une autre province canadienne pourraient bientôt doubler, au terme du Conseil de la fédération qui se termine aujourd’hui au Nouveau-Brunswick.

En effet, les premiers ministres des provinces et territoires se sont entendus sur un accord de principe pour «une hausse significative des exemptions personnelles» sur les quantités qu’une personne peut transporter d’une province à l’autre.

Selon nos informations, les provinces pourraient augmenter les limites à six caisses de 24 bières et 18 litres de vin. En ce moment, le Québec permet trois caisses de 24 bières et un maximum de neuf litres de vin.

L’hôte de la conférence, le premier ministre du Nouveau-Brunswick Brian Gallant, n’a toutefois pas voulu confirmer ces chiffres. Les dirigeants de chaque juridiction doivent d’abord soumettre les changements à leurs législatures respectives avant une annonce officielle, a-t-il expliqué.

Il a également précisé que la modification ne permettra pas, pour le moment, aux vignerons canadiens de vendre directement leur vin aux consommateurs d’autres provinces. Les producteurs québécois devront donc toujours transiger par la SAQ pour rejoindre le marché hors Québec.

Libéralisation complète ?

En point de presse, le premier ministre Philippe Couillard a précisé que la volonté du Québec est d’aller, éventuellement, vers une élimination complète des limites d’alcool qu’un citoyen québécois pourra rapporter d’une autre province.

«Je ne vois pas pourquoi un gouvernement se doit de donner des limites comme ça, a-t-il commenté. Par contre, il faut que ce soit correct sur le plan législatif, réglementaire. Et on s’entend que c’est pour la consommation privée.»

Commerce intérieur

L’abolition des barrières sur le transport d’alcool entre les provinces s’inscrivait dans la volonté des premiers ministres provinciaux cette année de développer le commerce intérieur au Canada, en réponse aux mesures protectionnistes du président Trump au sud de la frontière.

En ce sens, le Conseil de la fédération a accouché d’une souris. Brian Gallant a annoncé vendredi que les dirigeants poursuivront leurs discussions pour harmoniser certains aspects spécifiques du commerce interprovincial, notamment les exigences relatives aux premiers soins en entreprise, les restrictions sur la taille et le poids des camions de transport de marchandises ou l’enregistrement des entreprises qui varie d’une province à l’autre.

Bien qu’il s’agisse de mesures très pointues, Philippe Couillard fait valoir fait valoir que c’est «la première fois qu’on fait autre chose qu’énumérer des principes généraux» sur le sujet du commerce intérieur dans le cadre du Conseil de la fédération.