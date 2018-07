Les services policiers des réserves autochtones du Québec ont droit à une pension fédérale

OTTAWA – Les policiers des conseils de bande autochtones du Québec ont bel et bien droit au régime de pension du gouvernement fédéral, contrairement à ce que prétendait Ottawa.

Dans une décision publiée vendredi, la Cour fédérale a statué que les conseils de bande sur les réserves québécoises relevaient de la compétence fédérale, en vertu de la Loi sur les Indiens.

Le Régime des rentes de la sécurité publique des Premières Nations doit donc être assumé par le Canada, a tranché le tribunal.

Le régime est composé des services policiers de 14 conseils de bande au Québec, et compte 220 participants.

Le Bureau des institutions financières du Canada (BIFC) avait décidé en juillet 2016 que les salariés en question ne relevaient pas d’un employeur fédéral.

Sous prétexte que ces services de sécurité sont régis par la Loi sur la police, une loi québécoise, le BIFC alléguait que leur régime devait être transféré à la province. Le Québec s’est rangé derrière le fédéral dans ce dossier.

Or, «le fait que certains aspects touchant les corps de police autochtones – comme la formation et la conduite professionnelle – soient réglementés par la province, n’empêche pas l’application des lois fédérales en matière de travail et de régimes de retraite», écrit le juge Luc Martineau dans sa décision.